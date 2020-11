Así se jugará el Repechaje 2020 de la Liga MX

noviembre 9, 2020

México/Medio Tiempo. ¡Bienvenidos a lo más emocionante del futbol mexicano! Se terminaron las 17 fechas de la Fase Regular y el Guard1anes 2020 trae de regreso el Repechaje, en el que ocho equipos buscarán hacerse de uno de los cuatro boletos restantes a la Liguilla en la instancia de Cuartos de Final, en donde ya están esperando León, Pumas, América y Cruz Azul.

El único grande que buscará llegar por medio del Repechaje es Chivas, además de dos protagonistas infaltables en años recientes como son los poderosos de Nuevo León: Monterrey y Tigres, además de Pachuca, Toluca, Necaxa, Puebla y Santos, este último con goleada en la Fecha 17 logrando superar a Rayos y Tuzos para ser local.

¿Qué es y cómo se juega el Repechaje?

El Repechaje del Guard1anes 2020 se jugará a partido único. Se enfrentarán al 5° vs. 12°, 6° vs. 11°, 7° vs. 10° y 8° vs. 9°, en casa de los mejor ubicados. En caso de empatar en el tiempo regular del duelo único, todo se definirá en serie de penales.

Los ganadores acceden a Cuartos de Final y a partir de eso se sabrá a quiénes enfrentan por su posición general. Es decir, el peor ubicado de la Fase Regular que llegue a Cuartos se topará al León que fue líder.

Los encuentros quedaron de la siguiente forma: Monterrey vs Puebla, Tigres vs Toluca, Chivas vs Necaxa y Santos vs Pachuca.