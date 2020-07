Así será el camino rumbo a la Final de la Champions League 2020

Portugal/Medio Tiempo. Este viernes se llevó acabo el sorteo de la Champions League que definará el camino a la Gran Final y donde por primera vez solo hay cuatro equipos clasificado a los Cuartos de Final.

Este formato podría poner a viejos conocidos en frente con esperados reencuentros como el de Cristiano Ronaldo con los Merengues y partidos a muerte como un Clásico español.

¿Barcelona vs, Real Madrid en Champions?

El Barça, que todavía debe jugar la Vuelta de Octavos de Champions ante Nápoles tras empatar 1-1 en Italia, se podría enfrentar en Cuartos al Bayern Múnich (victoria 3-0 en la ida ante Chelsea), mientras que el Real Madrid podría citarse con la Juventus, tras el sorteo de este viernes.

Los blancos viajarán a Manchester para intentar remontar el 2-1 que logró el City en el Santiago Bernabéu. La Juventus, por su parte, también debe dar la vuelta a un resultado desfavorable, el 1-0 que logró en Francia el Lyon.

¿Cómo será el formato Final 8?

La UEFA dio a conocer que será un formato a partido único que se disputará en Lisboa (12-23 agosto), como forma de cerrar una temporada 2019-20 marcada por el parón de varios meses por la pandemia de coronavirus.

Ya están confirmados los otros dos cruces de cuartos; con el Atlético de Madrid, que eliminó en Octavos al vigente campeón Liverpool, jugando ante el novato a estas alturas Leipzig, y el París Saint-Germain ante otro equipo que llega por primera vez a esta ronda, el Atalanta.

En caso de triunfo ante el equipo italiano, el PSG de Neymar se enfrentaría al vencedor del Atlético-Leipzig. En la otra parte del cuadro se cruzarían los vencedores del Lyon o Juventus-Real Madrid o City y Barcelona o Nápoles-Bayern Múnich o Chelsea.

The UEFA Champions League draw is complete! 🙌



Who will lift the trophy next month? 🏆🤔#UCLdraw pic.twitter.com/h7hYwKWw2K