Asociación de hoteles y moteles de Veracruz no tiene reporte de presunto abuso sexual

abril 18, 2022

Eda Sentíes Miranda/Veracruz. Luego de que se diera a conocer el caso de una mujer que acudió a entregar un pedido que vendió por redes sociales y terminó siendo víctima de presunto abuso sexual en un motel de la ciudad de Veracruz, el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Veracruz, Santiago Caramés Chaparro, señaló que este organismo no tiene el reporte. Sin embargo lamentó la situación.

De acuerdo con la información que circuló en medios de comunicación, la mujer acudió a un punto conocido del fraccionamiento Floresta, donde entregaría productos que había vendido a una clienta a través de redes sociales, pero fue el supuesto esposo quien se presentó a recoger el paquete y le pidió acercarse a donde se encontraba estacionado en un punto menos visible de la gente. Ahí la subió al auto y la llevó a un motel cercano donde la agredió hasta desmayarla y cuando reaccionó se encontraba desnuda bajo la regadera del motel, por lo que dio aviso a las autoridades.

Al respecto Caramés Santiago explicó que debido a la privacidad que piden los clientes en estos establecimientos el contacto visual y físico por parte de los trabajadores es escaso, lo que impide ver quien y cómo ingresa a las habitaciones, pero cuentan con cámaras de seguridad para obtener informacion de placas del automóvil en caso de darse reportes como este.

Añadió que es importante mantener la coordinación con las autoridades de seguridad para trabajar en protocolos que permitan evitar situaciones lamentables como esta.

“En el caso de los moteles la entrada es directa, en el auto y normalmente para brindar privacidad y la mayoría de las veces el personal no ve físicamente a las personas, las cámaras de seguridad que tienen los moteles esta enfocada a vigilar la matriculo sobre todo para poder dar seguimiento a situaciones como esta, sin embargo por la privacidad que conlleva no hay contacto físico o visual con los clientes, me imagino que este caso es lo que sucedió”, concluyó.