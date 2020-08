Asoléate en Verano para que no te deprimas en Invierno

agosto 18, 2020

Redacción/Xalapa.- ¿Sabías que es necesario asolearte en pleno verano para que no sufras depresión en invierno? Según el reporte del artículo Sunlight and Vitamin D. A global perspective for health; así debe ser.

Uno de los principales beneficios del sol al sistema inmune se genera con la absorción de vitamina D, generada por los rayos solares; sin embargo, se ha comprobado que no todos los días ni a todas horas se genera la suficiente cantidad de rayos UVB para ser benéficos y en ocasiones la sobreexposición resulta perjudicial.

Para obtener mayor vitamina D es necesario salir cuando el ángulo cenital del sol es demasiado grande, es decir, alrededor de las 2:30 PM; y esto solo en primavera-verano, ya que en las estaciones de otoño-invierno nunca se produce la suficiente cantidad de vitamina D; por lo cual tu salud para esos meses dependerá de qué tanto llenaste “tus depósitos” en las estaciones calurosas.

La ausencia de vitamina D en los meses fríos será crucial para tu estado anímico, pues además de provocarte enfermedades a largo plazo -incluída el cáncer- tiende a deprimir tu sistema inmune y los pensamientos negativos invadirán tu día a día.

Así que ahora lo sabes; en primavera y verano no tengas miedo de asolearte (siempre con un bloqueador adecuado) pues te servirá como depósito de sanidad y felicidad para cuando las bajas temperatura lleguen.