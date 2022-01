Asume Juan Manuel Diez alcaldía de Orizaba por tercera vez en 14 años

diciembre 31, 2021

Leticia Maldonado/El Demócrata. Por tercera ocasión en su historia, la administración de Orizaba es encabezada por el empresario automotriz Juan Manuel Diez Francos, quien junto con su cabildo tomó protesta como presidente municipal este viernes 31 de diciembre poco después de las 18 horas.

Una vez realizado el acto protocolario, el edil emito un mensaje en el que no solo agradeció al pueblo orizabeño que una ves as hayan confiado el destino de la ciudad e sus manos, sino que destacó, continuará trabajando en pro del crecimiento turístico.

Durante su mensaje no solo agradeció el apoyo recibido en pasadas administraciones, sino que dejó lado la figura de hombre serio para hablarle a quienes lo acompañaron sobre sus sentimientos, y es que en ese sentido, destacó que su objetivo siempre ha sido ser feliz, y por ende desea que los orizabeños, sean felices.

Anunciò también que tras una carrera política de 14 años que no se esperaba, ha aprendido mucho de las personas, y por ello, emitió e decálogo de los ciudadanos de Orizaba.

*En la calle saluda y sonríe porque estas en Orizaba

*Cuida la ciudad como su fuera u casa

*No ensucies si ves asura en la calle recógela y llévala a un bote de basura

*Respeta y disfruta el uno por uno

*Conoce los atractivos de tu ciudad y presúmelos

*Cuida la vida animal, a tus mascotas paséalas con corea y recoge sus heces, a los animales de la reserva protégelos

*Habla bien de Orizaba, no propagues información falsa

*Denuncia, delito que no se denuncia se repite

*Nos quedan muchas cosas para aprender de los niños, los ancianos, los necesitados y los desamparados

*Siéntete orgulloso de ser orizabeño, juntos somos imparables

También dijo que nuevamente su lema de trabajo será “Todos somos Orizaba”, y en ese momento anuncio que en breve se materializarán proyectos como Casa Vegas (proyecto de impulso a emprendedores locales) y el tobogán de la montaña.

Estos 1 y 2 de enero, habrá Desfile alusivo a las fiestas por el año nuevo, por lo que llamó a los ciudadanos que no deseen acudir a que no salgan de sus hogares para que no se encuentren con mucho tráfico, al tiempo que llamó a quienes acudan a que no dejen de usar cubre bocas, pues reconoció que la cuarta ola “está cerca”.