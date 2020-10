Atención de recomendación de la Sefiplan depende de suficiencia presupuestaria

octubre 13, 2020

Isabel Ortega/Xalapa.- La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) atenderá la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) que pidió validar la deuda de integrantes de la organización empresarial SOS por más de 49 millones, pero el pago de los pasivos depende de la suficiencia presupuestal.

El titular de la dependencia estatal, José Luis Lima Franco, aseguró que el pago de la deuda que les fue heredada se ha dado sin tintes partidistas, sin embargo, se ha sujetado a la liberación, incluso, la contratación de créditos.

Destacó que la dependencia a su cargo no está obligada a lo imposible, “ese tema de los adeudos más allá de ser un tema político o jurídico es un tema presupuestal. Estamos haciendo un gran esfuerzo para cumplir con todos los compromisos que nos dejaron”.

Insistió que las acciones de la Sefiplan dependen de los ingresos, ya sea desde la federación o la recaudación local, por lo que la recomendación que emitió la Sefiplan la van a aceptar, y buscarán la forma de pagar los adeudos.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), pidió al titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) José Luis Lima Franco, que valide la deuda de poco más de 49 millones de pesos que fue heredada por el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.

Al emitir la recomendación 155/2020 el pasado 12 de septiembre, reconoce que, al no validar la deuda de 16 proveedores, integrados a la asociación SOS, se viola su derecho a la seguridad jurídica en relación con garantías judiciales.

“No tenemos ningún problema con los proveedores que hayan entregado un bien o servicio, y se siguen validando los temas. Solo recordar que hay cerca de mil millones de pesos que no se han validado, de servicios que no se entregaron o bienes en donde no hay contrato o facturas”.

Dijo que las deudas fueron muchas, pero tendrán que acreditarlas pues se usará dinero de los veracruzanos, y de hacer pagos irregulares se les puede fincar una responsabilidad, “no es un trámite muy rápido, no se puede tomar a la ligera”.