Atenderá IMSS a niños con cáncer en Centro de Referencia de Guerrero

mayo 7, 2021

Redacción/El Demócrata. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en su trigésima cuarta reunión con madres y padres de pacientes pediátricos oncológicos informó sobre la apertura de un Centro de Referencia Estatal para la Atención del Niño y de la Niña con Cáncer (ONCOCREAN) en el Hospital General Regional (HGR) No. 1 Acapulco, Guerrero.



Al respecto, el doctor Enrique López Aguilar, coordinador nacional de Oncología, destacó que tras la visita al HGR No. 1 “Vicente Guerrero” de Acapulco, se determinó que cuenta con la capacidad física y humana para atender patologías de menor complejidad sin necesidad de trasladar a los menores a alguna unidad médica en la Ciudad de México.



Durante esta reunión virtual, destacó que a partir de esta resolución desde el pasado 1 de mayo las niñas y niños con cáncer en el estado de Guerrero con patologías menores empezaron su atención en el HGR No. 1, lo que implica brindar medicina de especialidad al minimizar tiempos de desplazamiento para recibir tratamientos homologados.



Resaltó que pacientes pediátricos oncológicos con dolencias más agresivas, como tumores cerebrales y de hueso, serán referidos a las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) de la capital en un lapso no mayor a tres días para su atención oportuna; además, se determinó que es factible implementar un área de acompañamiento y la integración de servicios en telemedicina.



Abundó que con este trabajo el Instituto busca impactar positivamente en la sobrevida de los niños a través de un diagnóstico oportuno, atención inmediata ante complicaciones inherentes del tratamiento de quimioterapia y seguimiento de patologías como leucemias.



Referente al avance de la plataforma digital, Claudia Vázquez Espinoza, directora de Innovación y Desarrollo Tecnológico, indicó que la aplicación registra un 70 por ciento en la solicitud de trasferencia de mezclas prescritas que se solicitan de manera automática hacia el laboratorio, esto en el Hospital General del Centro Médico Nacional (CMN) La Raza.



Vázquez Espinoza añadió que para fortalecer este mecanismo se espera continuar con el proceso en el CMN Siglo XXI y permearlo al resto de las unidades, así como la capacitación en el ONCOCREAN Guerrero del 13 y 14 de mayo de 2021.



En cuanto al seguimiento del registro de tratamientos, indicó que a la fecha se tienen dos mil 974 pacientes oncológicos registrados en la plataforma, donde el 60 por ciento son pediátricos y 40 por ciento adultos.



Además dijo que se incorporaron 93 pacientes en la última semana, distribuidos en 32 unidades médicas, de las cuales 14 son UMAE y 18 de segundo nivel.



Se dio lectura a los acuerdos de la reunión, en donde se destacó que la dirección de Administración del Seguro Social verificará el abasto oportuno de medicamentos en unidades médicas de Veracruz, Querétaro y del Hospital General del CMN La Raza.



En esta reunión estuvieron, por parte del IMSS, la doctora Célida Duque Molina, directora de Prestaciones Médicas; Humberto Pedrero Moreno, director de Administración; doctor Efraín Arizmendi Uribe, titular de la Unidad de Atención Médica; Jaqueline Moreno Gómez, coordinadora Normativa de la Dirección General; Marcela Velázquez Bolio, coordinadora de Vinculación con Organizaciones Públicas, Privadas y Sociales.



Además, el doctor Carlos Quezada Sánchez, jefe de la Oficina de Control; Pedro Paz Solís, coordinador de Donación y Trasplante de Órganos, Tejido y Célula; Carlos Enrique García Romero, coordinador de Control de Abasto; Aurora Coutiño Ruiz, coordinadora Técnica de Planeación; Óscar Reyes Miguel, coordinador de Servicios Digitales y de Información para la Salud y Administrativos; doctora Rocío Cárdenas Navarrete, directora del Hospital de Pediatría del CMN Siglo XXI; y doctor Guillermo Careaga Reyna, director del Hospital General CMN La Raza.



Por parte de las madres y padres de pacientes oncológicos, hicieron uso de la palabra Dulce, María, Anabelle, Érika, Pamela, Mario, José Alejandro y José Luis.



Coincidieron que en las mesas de trabajo con autoridades del IMSS se ha avanzado en un trabajo conjunto para mejorar la atención de niñas y niños, así como establecer canales de comunicación como el Chatbot y correo electrónico, donde mamás y papás de todo el país pueden enviar sus casos para tener resoluciones en los servicios otorgados.