Atleta de 13 años que entrena en el IMSS logra ser multimedallista paranacional en natación

febrero 5, 2022

Con la meta de llegar a participar en los Juegos Para Panamericanos, Mundiales y Paraolímpicos, Naomi Alejandra, de 13 años de edad, es una atleta en la disciplina de natación que se ha formado en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y que ha logrado ser multimedallista paranacional.

Naomi ganó cuatro medallas de oro en los “Juegos Paranacionales CONADE” realizados durante noviembre y diciembre de 2021 en Cancún, Quintana Roo, en los estilos de 400 y 100 metros libres, 50 metros dorso y pecho.

En estos Juegos participan atletas aficionados de México, con el fin de impulsar el desarrollo de la cultura física y el deporte en los niños y jóvenes.

La joven atleta se ha formado en la disciplina de natación dentro de la Unidad Deportiva Morelos del IMSS en la Ciudad de México, domina los cuatro estilos de nado y sus especialidades son: libre en 50, 100, 200 hasta 400 metros, y mariposa en 50, 100 y hasta 200 metros.

La multimedallista, quien padece un trastorno del crecimiento de los huesos que ocasiona acondroplasia o talla baja, aspira a ser referente y símbolo del deporte de alto rendimiento en personas con discapacidad.

Naomi Alejandra, quien representó al Seguro Social durante los “Juegos Paranacionales CONADE”, recordó que inició en el chapoteadero desde 2017 y después fue guiada por varios maestros en la alberca de la Unidad Deportiva Morelos, y actualmente es asesorada por el profesor Juan Gabriel Bences Franco.

“En el agua me siento como una sirena. Cuando obtengo una medalla me siento muy orgullosa de mí, de mis profesores y de mi familia que siempre me ha apoyado”, expresó.

Agradeció a sus profesores por todo el aprendizaje, por su guía y el apoyo que le han aportado en su trayectoria y que le han permitido ser multimedallista paranacional en natación. “Quiero seguir entrenando fuerte para ir a más competencias internacionales, mundiales y paralímpicos si me lo propongo”.

Por su parte, el profesor Juan Gabriel Bences Franco, entrenador del equipo de la Unidad Deportiva Morelos, señaló que la medallista es una joven que se ha esforzado para conquistar sus objetivos y la impulsará para que cumpla los que falten.

“La meta de Naomi es participar en Juegos Para Panamericanos, Mundiales y Juegos Olímpicos; ya que es muy buena atleta y muy disciplinada”, aseveró.

Bences Franco subrayó que la medallista tiene cinco años nadando con un equipo de infantiles donde la preparó para eventos internos y posteriormente la llevó a nivel nacional en donde logró buenos resultados en los “Juegos Paranacionales CONADE”, anteriormente conocidos como Olimpiada Nacional.