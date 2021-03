Atleta de «Exatlón México» sufrió abuso sexual e intentó suicidarse

marzo 4, 2021

Ciudad de México. Pascal Nadaud, atleta eliminado del reality Exatlón México, reveló haber sufrido de abuso sexual por parte del esposo de su abuela materna en su infancia durante casi cuatro años.

“Las redes de mi vida son que mis papás no estuvieron conmigo, quizá no me quisieron; sufrí abuso sexual; me intenté suicidar. Eso va a estar toda mi vida aquí, pero depende de mí qué tanto quiero que me afecté”, dijo Pascal Nadaud en una entrevista para Ventaneando.

El ex integrante de Exatlón México señaló que una parte de su niñez vivió en un pueblo en Francia, pero luego del divorcio de sus papás regresó a México.

“Me tardé muchos años en expresarlo, cuando yo lo expresé esa persona ya estaba muerta. Al principio no me creían, mi hermana no me creía. Me sentí como un estúpido por tratar de expresarlo, o sea, para tratar de decirle: ‘¿Por qué a mí?‘”, señaló.

Pascal Nadaud señaló que tenía seis años de edad cuando el esposo de su abuela comenzó a abusar de él. Agregó que aún le cuesta trabajo hablar del dolor que le causó.

“Fue mucho tiempo, fue de seis a diez (su edad). Todo el tiempo que estuve viviendo con ellos, básicamente… La pasaba muy mal, porque mis abuelos, ni siquiera era mi abuelo, no lo puedo describir, no es un dolor físico. Es un dolor que te comprime, te sofoca, te abruma. Es difícil expresar un dolor de este tipo”, dijo.

El atleta recordó que su abuela le ofreció una disculpa antes de morir. Señaló que lleva una mala relación con su mamá, pues no le perdona que lo abandonara con sus abuelos.

“La verdad era un infierno. ¿Por qué no quiero a mi mamá? Porque me abandonó y me dejó con ellos, con un depredador. Mi mamá por vivir una vida de desmadre y fiestas aquí en México, me dejó con un depredador que me hizo mier…”, mencionó.