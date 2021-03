Aumenta deserción escolar en la UV por pandemia: Rectora

marzo 31, 2021

Juan David Castilla Arcos/Xalapa.- En el último año aumentó el índice de deserción escolar en la Universidad Veracruzana (UV), derivado de la pandemia del SARS-COV-2 (COVID-19), reveló la rectora Sara Ladrón de Guevara González.

La académica no precisó la situación porcentual de ésta problemática; sin embargo, aseveró que muchos alumnos decidieron darse de baja temporal, hasta que regresen las clases presenciales.

«La Secretaría Académica dio una información hace como un semestre y no era tan grave como en otros espacios pero ya llevamos mucho tiempo, entonces no dudo que esta deserción se haya incrementado, y habrá jóvenes que piensan: me doy de baja en este momento y regresaré cuando sea presencial”, expresó.

La entrevistada mencionó que la falta de acceso a internet no fue un factor determinante en el incremento de los índices de deserción escolar en la máxima casa de estudios del estado.

En ese sentido, detalló que en las cuatro sedes de la Universidad Veracruzana Intercultural, los profesores desarrollaron algunas técnicas para llevar los materiales didácticos a los hogares de los estudiantes.

Por otra parte, indicó que algunos docentes de la UV ya se han vacuna contra el coronavirus al ser mayores de 60 años.

Además, enfatizó que se analiza la posibilidad de crear un registro donde se contemplen no sólo a los docentes, sino también, al resto de trabajadores de la institución.