Aumentan casos de violencia contra mujeres en Córdoba

hace 30 mins

Daniela García Guerrero. Córdoba. Estadísticas del Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia Familiar revelan que 8 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia por parte de sus parejas.



“Las agresiones psicológicas y físicas contra las mujeres es un problema social que ha ido en aumento, lo más preocupante es que las mujeres no aceptan ayuda y no busquen los medios para enfrentar la situación que viven al interior de sus hogares o incluso centros de trabajo”.



Maribel Calatayud Ramos, Coordinadora del Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia Familiar del Sistema DIF indicó que la violencia hacia las mujeres se da en cualquier estatus social.



“Es una realidad el tema de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, nuestras estadísticas revelan una situación preocupante, sin embargo hay muchos más casos que ni siquiera son denunciados”.



En el Centro de Atención a Víctimas que depende del Sistema DIF se brinda atención y asesoría legal y acompañamiento a las mujeres que enfrentan algún tipo de problemas, todo de forma gratuita.



A decir de la funcionaria municipal, en los últimos meses se ha observado un mayor número de mujeres que buscan asesoría.



“Tenemos casos graves de violencia, de agresión física y psicológica al interior de las familias, cada 10, 8 son víctimas de violencia que llegan a lesiones graves sin embargo la mayoría no continúa el proceso de denuncia”.



En el departamento psicológico, Jurídico, de salud y demás se han atendido múltiples casos.



“En 2020 han incrementado los casos y denuncias a través de las campañas, sin embargo falta mucho por hacer en el tema de prevención, atención y orientación, lo más grave es que aun cuando viven situaciones graves en sus hogares, las mujeres prefieren callar por temor y continuar con ese estilo de vida tan agresivo”. Añadió.