Aumentan servicios funerarios en Veracruz y Boca Del Río

julio 20, 2021

Eda Sentíes/Veracruz.- En las últimas semanas los servicios funerarios en el municipio de Veracruz y Boca del Río han reportado un incremento del 5%, informó Jaqueline Rivera, directora funeraria, quien detalló que varios de estos servicios han sido para personas jóvenes.

Aunque reconoció que el incremento no ha saturado las funerarias como fue en el primera ola de Covid-19, este incremento no debe ser tomado a la ligera, pues indica que, pese a que no se consideran personas de riesgo, los jóvenes también están perdiendo la batalla ante la enfermedad.

«Vino la semana santa y se vio un incremento en las funciones no tanto pero aumentó y ya ahorita con estas vacaciones los eventos de graduaciones sí ha habido un incremento como de un 5 o un 6 por ciento (…) La prioridad es el cubrebocas yo en ocasiones veo que mucha gente ya anda sin cubrebocas y esto realmente previene que nos contagiemos», dijo.

Resaltó que las funerarias mantienen las medidas sanitarias y evitan las aglomeraciones de personas, sin embargo, son las propias familias quienes muchas veces de rehúsan a seguir las indicaciones.