Aumentará el precio de la tortilla en Veracruz; podría alcanzar los 27 pesos 

febrero 27, 2023

Lizbeth Inclan/ Veracruz,Ver.-Derivado del incremento de la harina de maíz, a partir de marzo el precio del kilogramo de tortilla aumentará entre 1 y 2 pesos, informó el Presidente de la Unión de Molineros de la Zona Conurbada Veracruz-Boca del Río.

Explicó que recientemente les informaron que la harina tendrá un aumento de mil 250 pesos por tonelada, por lo que no pueden continuar sosteniendo los precios.

Detalló que el kilo de tortilla podría oscilar entre los 25 y 27 pesos y la masa alcanzar los 14 pesos.

Además del incremento en su principal insumo, les ha impactado el alza de las refacciones, el papel, el grafito, y antiadherente.

Reconoció que esto afectará el bolsillo de la ciudadanía. Sin embargo, dijo que ante el aumento en los insumos y la inflación, se tenía que dar el aumento.

“Las harineras nos acaban de anunciar un alza mil 250 pesos por tonelada, lo que va a llevar a un costo por tonelada sobre los 17 mil pesos (…) no debiera ser así, ahorita el dólar está cotizado bajo realmente la causa a fondo nosotros no lo sabemos, pensábamos que no había condiciones para que no hubiera un alza en los insumos. Sin embargo, no es así, pero eso no nos competen a nosotros, le compete a las autoridades, cuestiones a la harina del alza en los insumos de harina”

Acusó que ni el plan antiinflacionario, ni los aranceles al maíz han podido frenar el precio de la tortilla.

Por último, reconoció que el aumento también podría afectar sus ventas hasta en 30 por ciento, pues la población se ve obligada a consumir menos producto.