Aumento dengue tiene que ver con el número de población

septiembre 18, 2023

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Aunque no dio a conocer el número exacto de casos de dengue en la entidad, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez minimizó el hecho de que Veracruz sea el segundo lugar en casos, toda vez que, dijo, son ocho millones de veracruzanos.

En ese sentido, cuestionado en torno al repunte de casos aseguró que desde hace meses se inició con una campaña de limpieza de patios Tira, Voltea, Limpia en la Secretaría de Salud.

“Hacer ver a la población que estos repuntes tienen que ser enfrentados con las acciones de fumigación, pero también en la limpieza de las casas, decirle a la gente que se anticipe evitando la acumulación de agua clara”.

El mandatario aseguró que en el país con el adelanto de las lluvias y la temporada de calor hay más presencia del mosquito transmisor, de ahí la importancia de las acciones de prevención.

“Nosotros somos la tercera entidad con mayor población y no es segundo lugar, pero obvio que Veracruz con 8 millones de habitantes, no lo van a comparar con Tlaxcala, nuestro problema acá es la zona tropical en donde habita el mosquito, el mosquito no se va a las zonas frías, está aquí en la colindancia de la costa con la sierra”.

Insistió en que la población debe identificar en dónde se está reproduciendo el Aedes Aigyptis, pues el dengue es un padecimiento complicado, toda vez que va mutando.

“Tenemos que cuidar nuestras casas, volver a hacer tomar muy en cuenta esto, de lava, tapa, voltea, tira, me he reunido con la doctora Guadalupe Díaz del Castillo para atender el tema, los equipos de vectores están trabajando y aunque ya viene la época en que empieza a descender, no podemos permitir estos criaderos”, finalizó.