Aún no son seleccionadas las halteristas veracruzanas para el Mundial

julio 14, 2021

Fernando Hernández/El Demócrata. El presidente de la Asociación Veracruzana de Levantamiento de Pesas, Jonathan Levi Aguirre Jiménez, indicó que las deportistas Yaretzi Josett Salazar Parra (Xalapa) y Ángeles Cruz Hernández (Tlalixcoyan) aún no tienen el grado de seleccionadas nacionales para ir al Mundial Sub 17 de la especialidad, a desarrollarse en octubre en Arabia Saudita.

«Han sido tomadas en cuenta por la trayectoria que han tenido en el cierre que tuvieron el año pasado y ahora con el resultado en los Juegos Nacionales Conade.»Las toman en cuenta por su nivel deportivo. En el caso de Ángeles es medallista de oro en arranque y subcampeona nacional. En el caso de Yaretzi es medallista de oro y campeona nacional de su categoría y división, respectivamente», explicó.

Así que no debe haber confusiones en el entorno de ellas, porque aún ni existe la lista de la preselección nacional.»El proceso, como tal, para conformar una presentación y que posteriormente se concrete en la selección es adelantarnos a los hechos.

«Aunque yo no tengo ninguna duda de que ellas puedan formar parte de la preselección y después de la selección. Hasta el momento sería adelantarse a un resultado el dar como un hecho que están dentro de la preselección nacional», detalló.

Aguirre Jiménez acotó que existe una lista larga se aspirantes a representar a la halterofilia mexicana en Arabia Saudita.

«La estrategia de la Federación es captar a los chicos que tienen posibilidades de conformar estas preselecciones y selecciones porque son trámites administrativos que se tienen que cumplir, independiente del nivel deportivo que tengan.

«Desafortunadamente, en algunos casos, hay algunos deportistas que tienen el nivel pero no cumplen con los términos administrativos (…) desafortunadamente al no estar actualizados algunos chicos quedan fuera por no ser legibles en el campo administrativo que pone la IWF», destacó.

Ya que las atletas aparezcan como preseleccionadas, el dirigente espera un proceso, no largo, a través de controles técnicos y podría darse alguna competencia de preparación para ahí definir la lista final que vaya a la justa mundialista.

«Nos irán dando a conocer las fechas de algunos controles que podrían ser virtuales o algún campamento que podrían tener estos chicos», concluyó.