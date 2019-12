¿Por qué los principales y dizque influyentes medios “nacionales” que se editan en la capital del país, amén de los noticiarios televisivos y radiofónicos desdeñaron al contenido de la carta abierta enviada el domingo último por la diputada federal morenista Lorena Villavicencio Ayala al licenciado López Obrador?

Sin duda hay un ánimo de autocensura o ganas de no molestar al inquilino de Palacio Nacional que en tiempos recientes ha demostrado tener la piel más delgada frente a la crítica de la oposición, al grado de que de plano le declaró la guerra personal a Felipe Calderón Hinojosa.

Porque, mire usted, la carta abierta de Lorena Villavicencio, diputada federal cuya carrera política ha crecido en ámbitos del Partido de la Revolución Democrática, vinculada estrechamente al ascenso de Andrés Manuel López Obrador, a quien siguió en ese periplo que pasó por construir a Morena sobre la estructura priista-perredista hasta llegar a la Presidencia de la República.

Villavicencio ha sido disciplinada y amiga de sus amigos, congruente con sus principios liberales, ideológicos y partidistas. Por eso, quizá por eso, seguramente su queja y denuncia mediante la carta pública no mereció la primera plana de los diarios ni un espacio mínimo en los noticiarios radiofónicos y televisivos.

O será que porque fue domingo cuando se divulgó y en lunes ni las gallinas ponen. Quizá el espíritu navideño colmó el ánimo de editores y la nota de Lorena mereció, en el mejor de los casos, un espacio en interiores. Pero nada de escándalo, nada.

¿Autocensura? Todo indica que ese es el motivo, para no publicar en el espacio que merecía la información de Lorena Villavicencio, por el contenido de denuncia de lo que ocurre en la 4T y en la bancada de Morena en la Cámara de Diputados.

En este tenor, es interesante cómo a partir de la iniciativa de la senadora de Morena, Soledad Luévano, de abrogar la reforma que dividió a la Iglesia del Estado se ha desatado un abierta campaña en contra de la Iglesia Católica con el reciclaje del caso del padre Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, acusado él de pederasta y la congregación de proteger a curas pederastas, pero en esencia exhibir a los pecados del catolicismo mexicano.

Interesante, reitero, que esas campañas prohijadas en medios de comunicación para desviar atención de temas torales, como lo denunciado por Lorena Villavicencio, se desplieguen en el burdo servilismo, como aquel que en medios digitales ha comenzado a exhibirse en busca de una tajada presupuestal, es decir, quedar bien con portadas color de rosa e información sobradamente oficialista sin contenidos de interés público, salvo contadas excepciones.

Pero, vaya ese es tema que merece atención aparte junto con los sedicientes periodistas que se juntan para expiar culpas y pedir, no, dicen: exigir al presidente López Obrador que se respete al libre ejercicio del oficio y a la libertad de expresión, que se busque y castigue a los asesinos de periodistas, cuando en realidad lo que buscan es que Jesús Ramírez voltee a verlos y les dé publicidad.

Precisamente en esos medios de los ahora dizque periodistas combativos se menospreció a la carta de Lorena Villavicencio. Autocensura.

En www.entresemana.mx se publicó lo siguiente. Y lo retomo literal por su importancia en esto de las libertades y las omisiones. A saber.

Lorena Villavicencio envió ayer (domingo) una carta a Andrés Manuel López Obrador con serios cuestionamientos al proceder del coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, lo acusa de desatender su cargo y ocuparlo en busca del liderazgo del Movimiento de Regeneración Nacional, aunque no lo cita literalmente.

Además, rechaza la pretensión de expulsar de Morena a la senadora Lilly Téllez por no compartir tesis del Movimiento y, puntualizó, “aprovecho para pedirle en razón del tiempo que hemos caminado juntos, que no permitamos la impunidad para nadie de los nuestros, a Rosario Robles se le aplicó el juicio político, desde la cárcel e inhabilitada, ¿y a Manuel Bartlett? ¿Enrique Peña Nieto? y todos los involucrados en la Estafa Maestra, ¿Quedarán en la impunidad? Cero corrupción e impunidad es nuestra encomienda.”

El texto de la carta difundida ayer es el siguiente:

C. Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Presente

Hago uso de este conducto para expresarle desde mi posición como Diputada Federal del Grupo Parlamentario de Morena, mi más enérgico rechazo por la pretendida expulsión de la Senadora Lilly Tellez , quien ganó por mayoría relativa en su estado natal Sonora, por expresar con libertad sus opiniones, lo cual además de ser constitucional, es un derecho que también se garantiza a los legisladores como “la inmunidad parlamentaria”, donde nadie puede ser perseguido por la expresión de la ideas al ser un representante popular.

Nuestros principios como Partido, si fuese militante, o Programa de Gobierno está sustentado en el respeto a la libertad de expresión. Adelanto que no comparto su postura sobre un derecho inherente a cualquier ser humano, como el de decidir sobre su cuerpo, como debería reconocerse a las mujeres al decidir sobre su sexualidad reproductiva, pero seamos claros, en la Cámara de Diputados no se ha dictaminado la despenalización del aborto, aun cuando es un reclamo de miles de mujeres, lo cual sin embargo , no me impide respetar el derecho a disentir de cualquier compañera y persona, Máxime cuando el derecho a pensar con libertad es piedra angular de la democracia.

Anuncio que contará con mi apoyó como mujer y compañera de bancada.

Así mismo, creo que sería importante comentarle que algunos Diputados hemos discrepado de algunas iniciativas que nos parece que no han sido bien fundamentadas y que lejos de fortalecer un sistema de justicia garantista, como lo es la justicia penal acusatoria, hemos endurecido las penas, incluyendo la Concepción del Derecho Penal del enemigo, donde no se requieren más que meros indicios para ser encarcelarlo o despojado de tus bienes o recursos, sistema que además no tiene la menor incidencia en la disminución del delitos y véase la alta impunidad en la que vivimos, sobre todo las mujeres. En todos los casos hemos hecho propuestas alternativas y simplemente son desestimadas, con excepción de algunas ligeras modificaciones de la Ley Nieto.

Esto es una muestra clara de la falta de espacios de discusión interna, y la falta de atención de quien está coordinando la Cámara de Diputados, la cual se convirtió lamentablemente en plataforma para obtener otro espacio. Y ello ha provocado que los Diputados y Diputadas, no podamos ejercer a plenitud nuestras atribuciones y tener alguna representación o participación, aun cuando hemos cumplido cabalmente con nuestras responsabilidades y niveles productivos.

Creo que es momento de hacer un balance de que estamos haciendo como grupos parlamentarios mayoritarios, si hemos hecho verdaderamente la diferencia, seguramente en algunos temas si lo hemos logrado, por la persistencia de las mujeres por forjar una agenda social, de justicia y de igualdad, la cual no se ve reflejada cabalmente en los presupuestos, aun cuando entendemos que son otras las prioridades. Pero, la vida de las personas, de las mujeres, niños, niñas y adolescentes deben ser el centro de cualquier presupuesto, con la intención de ser una mayoría diferente que busque en el consenso el reconocimiento entre nosotros y con los otros, que respete la pluralidad y a las minorías o somos un simple reflejo de las mayorías de siempre sordas y excluyentes.

Finalmente pedirle formalmente una mayor coordinación de quienes definen sus prioridades en términos legislativos con los Diputados que estamos involucrados en los temas, quienes tenemos una agenda que, si se tomará más cuenta, fortaleceríamos la transformación a la que aspiramos los mexicanos todos, sin importar raza, credo, situación económica o cultural o preferencia sexual. Todas y Todos somos indispensables y debemos ser parte de este cambio de paradigma inclusivo y respetuoso cabal de los derechos humanos y la justicia restaurativa.

Y aprovecho para pedirle en razón del tiempo que hemos caminado juntos, que no permitamos la impunidad para nadie de los nuestros, a Rosario Robles se le aplicó el juicio político, desde la cárcel e inhabilitada, ¿y a Manuel Bartlett? ¿Enrique Peña Nieto? y todos los involucrados en la Estafa Maestra, ¿Quedarán en la impunidad? Cero corrupción e impunidad es nuestra encomienda.

Ser ejemplar también es nuestra tarea. No permita que se empañe todo el esfuerzo que ha hecho y hemos hecho también, juntos con diferencias naturales, así se crea la democracia.

Aquí estoy para apoyarle y apoyar al país en el fortalecimiento de la democracia, la justicia, los derechos y las libertades. Pero no acompaño muchas de las conductas de sus operadores que ni siquiera les merecemos una respuesta.

Al Senado, le pido que aprueben los delitos de violencia política, para iniciar un proceso que evite tener como compañeros agresores o promotores de violencia política.

Asimismo le envío un saludo fraterno deseándole Presidente un buen cierre de año acompañado de su familia y sus maravillosos hijos.

Respetuosamente

ATENTAMENTE

LORENA VILLAVICENCIO AYALA

DIPUTADA FEDERAL

¿Qué opinión le merece? ¿Lorena cayó de la gracia presidencial? Por lo menos hasta el momento no se conoce una respuesta atenta a lo denunciado y exigido por la diputada Villavicencio.

Pero, bueno, pido su anuencia para darme un espacio de descanso y volver a las andadas en enero de 2020. A mis diez lectores, comadres, compadres, amigos, amigas, cuatas y cuates, cecehacheros, colegas en general, primos y primas les deseo excelentes y felices fiestas decembrinas. Que el próximo año sea menos jodido que el que concluye. ¡Ah!, lo bueno del sexenio es que sólo faltan cinco años. A mis hijos, a mis hijas, a mis nietas –Moy, Daniel, Daniela, Carlitos, Brenda, Azul y Dana, por supuesto a Yaz donde esté– y a ti que me lees y no te atreves a admitirlo, por favor: ¡Sean FELICES! Digo.

