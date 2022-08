Autoridades de Coatzacoalcos, Mina y Cosoleacaque tendrán que dialogar con población de Tatahuicapan para liberar presa Yuribia

agosto 1, 2022

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Son las autoridades de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque los que deben llegar a una acuerdo con los habitantes de la zona del Tatahuicapan que cerraron el domingo las válvulas de la presa Yuribia, dejando sin el vital liquido a la población de estos tres municipios del sur, aseguró el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Sostuvo que que las tres comisiones del agua están municipalizadas por lo que deben solucionar el conflicto y garantizar el abastecimiento del vital líquido a sus habitantes, sobre todo porque el agua es un derecho humano.

Por parte del Gobierno del Estado, dijo, se ha cumplido con la realización de obras millonarias en todos los municipios de la zona, no solo en Tatahuicapan, que rebasa por mucho lo que solicitan de 2 millones de pesos, pues el monto de inversión estatal supera los 100 millones.

García Jiménez rechazó que su gobierno haga lo de los anteriores de repartir dinero en “lo cortito” y con eso liberar la presa, “veo una solicitud de dos millones, nosotros ya rebasamos esa cifra, debemos estar por arriba de los 100 millones, porque nosotros no pretendemos engañar a esas comunidades, se trata de un plan de obra que no es a cambio del agua, el agua es universal, no es propietario del agua”.

El Gobernador dijo que se debe cumplir con el pueblo, pues es lamentable que algunos grupos o personas que se dicen líderes o representantes de una comunidad esperan una “mochada, un dinerito, que sean los legítimos representantes de una comunidad para negociar con el gobierno cualquier tipo de prebendas”.

Por último, afirmó que la obra que se realiza va de acuerdo a un programa estatal y en beneficio de la gente, resarciendo el daño de 30 años de gobiernos neoliberales.