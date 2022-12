Autoridades de Corea del Sur emiten órdenes de arresto contra cuatro agentes de Policía por la estampida de Halloween en Seúl

diciembre 1, 2022



Redacción Xalapa.- El equipo que investiga la avalancha humana que dejó más de 150 muertos durante los festejos de Halloween en el barrio de Itaewon, en Seúl, solicitó hoy las primeras cuatro órdenes de detención para altos funcionarios de policía por su supuesta negligencia a la hora de prevenir y responder a la tragedia.

Los cuatro agentes han sido identificados como Lee Im-jae, ex jefe de la Comisaría de Yongsan, en Itaewon, Park Sung-min, ex alto cargo de Inteligencia, Kim Jin-ho, ex agente de Inteligencia en Yongsan, y Song Byung-joo, ex alto cargo de en materia de emergencia.

Esta es la primera vez que se solicitan órdenes de arresto como parte de la investigación especial sobre la tragedia de Halloween, que ha conmocionado al país. Lee, por su parte, ha sido acusado de llegar tarde al lugar de los hechos, unos 50 minutos después de los primeros avisos, según informaciones de la agencia de noticias Yonhap.

Además, fue acusado de no tomar las medidas pertinentes para controlar el gran aforo tras las primeras llamadas de los asistentes a los servicios de emergencia. El equipo que investiga lo sucedido señaló, por otra parte, que Park ordenó que se suprimiera un informe de Inteligencia dadas las alertas que recogía en materia de seguridad de cara a las festividades de Halloween.

Es el policía de mayor rango entre casi una veintena de agentes que están siendo investigados a raíz del incidente. Kim, por su parte, ha sido acusado de pedir a sus subordinados que eliminaran el informe en cuestión.