Autoridades no mandar señales equivocadas en pandemia

marzo 3, 2021

Eda Sentíes. Veracruz. Para el Director del Hospital Español de Veracruz, Antonio Ramos de la Medina, la reactivación del programa Independencia Peatonal en el centro histórico de la Ciudad de Veracruz, puede ser una señal errónea de que la pandemia está bajo control en el municipio.

Y es que señaló que levantar dichas restricciones pueden tomarse como un llamado a retomar la vida social en espacios concurridos, situación que nuevamente podría elevar los contagios de COVID-19.

Además, insistió en que la apertura de bares y centros nocturnos es contradictoria, cuando a la par de esto las escuelas, parques y áreas de sano esparcimiento siguen cerrados.

«Lo que no podemos es mandar señales contradictorias están cerrados algunos lugares que no representan particularmente un riesgo alto como los parques, y están abiertos otros que si representan riesgo y que sin duda no son esenciales», apuntó.

Por lo tanto, reiteró que la población debe tener una responsabilidad más activa ante las disposiciones de las autoridades para evitar que los casos sigan creciendo.