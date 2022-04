Avala Cofepris limpieza de playas del puerto de Veracruz

abril 14, 2022

Eda Sentíes. Veracruz. La alcaldesa de Veracruz Patricia Lobeira, dijo que ayer recibieron los resultados de las pruebas que aplicó la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en las playas del municipio y su reporte avala la sanidad de las playas.

Resaltó que las playas se encuentran limpias y en condiciones para recibir a los locales y turistas, por la que invitó a la población a disfrutar con tranquilidad de ellas.

Añadió que el municipio cuenta con otras opciones para disfrutar durante la semana santa, como los eventos culturales en el centro histórico y el recién apresurado zoológico.

“Tenemos el reporte y dijeron que las playas de Veracruz son aptas para que la gente pueda meterse con tranquilidad los turistas y locales pueden venir con la tranquilidad de que son playas limpias y que tendrán la seguridad de que todo estará bien”, dijo.

Por otro lado, la edil señaló que se canceló la participación de Alfredo Adame en el Carnaval de Veracruz debido a que el carnaval busca fomentar la armonía, la diversión y la imagen del actor es todo lo contrario.

“No se me había comunicado y en cuanto me lo comunicaron me hicieron saber que hubo una decisión de que lo mejor era cancelar su participación ya que nosotros lo que queremos fomentar es la armonía, la seguridad y estar con la familia”, concluyó.