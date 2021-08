Avanza censo de damnificados, estará listo martes al mediodía

agosto 27, 2021

Yhadira Paredes/Xalapa. Aunque aseguró que se tienen ya varios municipios y localizadas censados por los daños que se registraron tras el paso del huracán Grace gobernador Cuitláhuac García Jiménez pidió esperar a que el dato se de a conocer el martes al mediodía, cuando concluyan estos trabaos.

El mandatario refirió que el proceso del censo va avanzando rápido y los informes van llegando de manera continúa, por lo que prefiere que se termine y dar a conocer las cifras obtenidas por las autoridades federales y estatales.

Cuestionado sobre un porcentaje de avance estimado en el censo respondió “no lo tengo, ayer me estaban intentando hacer un resumen, pero en lo que trataban de hacerlo recibía informes de otros, no ya nos movimos, porque la comunicación no es la mejor, les pedí (a los funcionarios) que subieran a redes sus trabajos y de ahí se iba a tomar y abocaran a seguir trabajando”.

Son dos grandes frentes, dijo el mandatario, el que viene de la zona de la Huasteca Baja y el que viene de la zona costa, baja y Totonacapan, cubriendo todas las acciones. Asimismo, reportó que se tienen trabajando once brigadas de salud, una incrustada en la zona de la Huasteca Baja y 10 en la zona costera, para atender alguna brote de enfermedad.

ATENCION A LA EMERGENCIA:

En el reporte que dio este viernes de los avances en el proceso de atención de los daños que dejó Grace a su paso por territorio veracruzano destacó el restablecimiento de la energía eléctrica en los municipios de Zacualpan, Texcatepec, Huayacocotla

Se lleva a cabo el censo de personas afectadas por el huracán por parte de la Secretaría de Bienestar, pero en coordinación con los sembradores de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) de Veracruz y el DIF Estatal a fin de que se concluya el martes 31 de agosto a las 12 del día.

Un total de 400 familias de la Huasteca baja de los municipios de Zacualpan, Texcatepec, Hucyacocola e Ilamatlán recibirán 4 mil láminas de zinc, parte de la donación de la secretaria de Energía Rocío Nahle, el censo se realiza por parte de Protección Civil. Asimismo, dijo que el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos es el encargado de gestionar el abastecimiento de diésel para la maquinaria que está despejando los caminos de derrumbes y lograr la reconexión de caminos rurales.