Avanzan pláticas con el Gobernador para el desguace del buque Guanajuato

abril 20, 2022

Eda Sentíes. Veracruz. El alcalde de Boca Del Río, Juan Manuel Unanue, dio a conocer que ya inició las pláticas con el Gobernador de Veracruz para poder llevar a cabo el desguace del buque Guanajuato para retirarlo del malecón de la ciudad y poder llevar a cabo las obras de dragado de la barra para evitar inundaciones en la época de lluvias.

Recordó que el dictamen hecho por la Secretaría de Marina especifica que el buque no puede ser retirado arrastrándose porque corre el riesgo de hundirse, además de que el banco de tierra que está azolvado en la orilla impide su movilización.

Detalló que esta semana volverá a tener una reunión con el ejecutivo del estado para establecer las fechas y la estrategia para llevar a cabo estas faenas.

“Se va a caer un recorrido, le solicitamos de manera muy rápida ayer. Pero vamos a tener otra plática, se hizo un análisis por parte de la SERMAR y el dictamen dice deshuesa en sitio, no se puede sacar porque corre el riesgo de hundirse y no se puede sacar porque no está dragada la barra, lo positivo de ese hecho es dragar la barra y llevar a cabo una remodelación de la plaza bandera para detener una plaza bonita para locales y turistas”, dijo.

Por último adelantó que este jueves darán a conocer los por menores del SalsaFest que se llevará a cabo del 2 al 4 de junio y el cual se reanudará luego de 3 años suspendido.