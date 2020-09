Avaricia de funerarias y crematorios en Veracruz pone en riesgo a ciudadanos

septiembre 6, 2020

ANTE INCREMENTO DE MUERTES EN EL ESTADO DE VERACRUZ FUNERARIAS Y CREMATORIOS HAN INCURRIDO EN IRREGULARIDADES

Carlos Manuel Peláez/Xalapa.- La contingencia sanitaria del Covid-19 ha ocasionado que el número de defunciones se haya multiplicado de manera importante en la entidad veracruzana, situación que ha propiciado que la demanda de servicios funerarios se incrementara de manera extraordinaria, llegando incluso a registrar una saturación.

Debido a esta situación, cada vez se pueden observar más negocios dedicados a esta actividad, algunos de ellos ofreciendo servicios a muy bajo costo, sin embargo, no todos los establecimientos se han apegado al cumplimiento de los lineamientos necesarios para su operación.

Y es que las autoridades sanitarias a nivel federal han establecido protocolos para el manejo de los restos mortales de las personas que han perdido la vida a consecuencia del virus SARS-COV-2, por lo cual las funerarias deben apegarse a esas medidas para evitar poner en riesgo la salud de sus trabajadores, así como de los familiares de los fallecidos.

Por esta situación, es que todas las personas cuya causa de muerte es el Covid-19 no pueden ser veladas y sus cuerpos deben ser trasladados de forma directa ya sea al crematorio o al cementerio para evitar que puedan convertirse en una fuente de contagio.

PESE A PROHIBICIÓN FUNERARIAS HAN PERMITIDO VELACIÓN

A pesar de la prohibición establecida por la autoridad, algunas funerarias han incumplido y han permitido que personas que han fallecido a consecuencia del virus sean veladas en sus instalaciones ante el temor de perder la ganancia económica ya que algunos clientes amenazan con irse a otro establecimiento o incluso hay quienes ofrecen pagar montos mayores para que les permitan no únicamente velar al difunto, sino que lo acompañen una mayor cantidad de las personas que son permitidas.

“Se supone que no debe haber aglomeraciones, pero siempre vemos muchas personas cuando vienen a velar a un difunto, llegan muchas personas que entran y salen de la funeraria sin que nadie ponga orden y yo creo que eso no está bien”, comentó la señora Cristina López quien es vecina de una funeraria de Xalapa.

Cabe señalar que, en estos momentos, únicamente se permite la presencia de un máximo de 15 personas en las salas de velación y 10 en el cementerio o crematorio, las cuales deben portar en todo momento su cubre bocas y manteniendo la sana distancia, esto siempre y cuando la causa de muerte de su familiar o amigo no sea por el virus, sin embargo en un recorrido realizado por el equipo de En Contacto se pudo verificar que la gran mayoría no respeta estas medidas e incluso no cuentan siquiera con avisos en torno a las restricciones y medidas a seguir.

De acuerdo con Armando Durán, gerente del Parque Memorial “Bosques del Recuerdo”, las autoridades fueron específicas con las medidas que deben seguirse por lo cual ellos han implementado una cabina desinfectante, la colocación de dispensadores de gel antibacterial en prácticamente todas las áreas, además de que las salas de velación son sometidas a un proceso de sanitización de manera constante, por lo cual lamentó que haya algunos negocios que estén incumpliendo con estas medidas poniendo en riesgo a la población y contribuyendo con esto a que la pandemia continúe prolongandose.

“Hay muchas funerarias que no están respetando, permiten que haya muchas personas en la sala y eso a nosotros que nos apegamos a los reglamentos, que estamos acatando la determinación, que hemos sido responsables nos ha pegado”, indicó.

Pese a que estas irregularidades han sido reportadas a través de redes sociales por algunos ciudadanos que habitan en las cercanías de las funerarias, las autoridades responsables de verificar el cumplimiento de la reglamentación han sido omisas.

CREMATORIOS ¿UNA BOMBA DE TIEMPO?

Los servicios de cremación son unos de los más solicitados en estos momentos debido a las recomendaciones del manejo de los restos mortales de las víctimas del Coronavirus, sin embargo, tal y como ocurre con las funerarias, no todos trabajan en igualdad de condiciones pues mientras hay quienes laboran con total apego a la normatividad y con todos los permisos requeridos ante las Secretarías de Salud, Medioambiente, Protección Civil, entre otras, algunos establecimientos no cumplen con la documentación necesaria para su operación, la cual incluye el permiso municipal, el certificado de impacto ambiental debido a las emisiones que este tipo de lugares tienen por su actividad, así como los dictámenes de Protección Civil por las instalaciones de gas con que deben contar para realizar la incineración de los cuerpos los cuales deben apegarse a la NOM-004-SEDG-2004 (NORMA OFICIAL MEXICANA, INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO DE GAS L.P. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN), entre otros permisos, situación que los convierte en un riesgo para la población.

Por lo anterior, no es de extrañar que vecinos de estos sitios en diversos municipios hayan levantado la voz y exigido a las autoridades de la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente (PMA) que realice las supervisiones correspondientes para verificar que estos se encuentren en regla, además de que no estén contaminando el entorno.

Aunado a lo anterior, existen casos como el del crematorio Escandón y Escandón ubicado sobre la carretera federal Xalapa – Veracruz cerca del cual han ocurrido numerosos accidentes de tránsito como se puede verificar en diversas notas periodísticas, lo cual también lo convierte en un espacio de riesgo pues al tener un tanque de almacenamiento de gas de grandes dimensiones podría acarrear una tragedia en caso de que alguno de los vehículos involucrados en algún percance llegara a impactar con el inmueble.

Ante estos escenarios, resulta indispensable que las autoridades correspondientes lleven a cabo las supervisiones necesarias para de este modo garantizar que todos los crematorios del estado operen con apego a la ley y en caso de no hacerlo aplicar las sanciones correspondientes.

TRABAJADORES DE FUNERARIAS EN RIESGO

Otra circunstancia que se ha presentado durante la crisis sanitaria es el que los trabajadores de las agencias funerarias han sido puestos en riesgo por el personal de los hospitales pues a pesar de que los cadáveres deben ser colocados en bolsa selladas, se les pide que sean ellos los encargados de mostrar a los familiares el cuerpo para su identificación, lo cual los coloca en una situación de vulnerabilidad a un contagio pues deben realizarlo varias veces al día a pesar de que esa actividad no corresponde a ellos llevarla a cabo, situación que ha sido denunciada por los propios afectados.

“Los familiares deben identificar el cuerpo y los encargados del hospital únicamente los acompañan, pero somos nosotros quienes tenemos que abrir las bolsas para que ellos puedan verificar, eso no tendríamos que hacerlo porque la obligación es de ellos, pero nos dejan la responsabilidad y el riesgo a nosotros”, explicó el señor Juan quien es empleado de una funeraria de Xalapa y quien se encarga del traslado de los cuerpos.

A esto se suma que en algunos casos las empresas no brindan al personal el equipo necesario como es un overol, cubre bocas N95, careta, guantes y botas, dejándolos totalmente expuestos a enfermar, tras lo cual en algunos casos estos trabajadores son despedidos sin ningún tipo de apoyo.

Por esta razón, no es de extrañar que existan reportes de trabajadores de funerarias de distintos puntos del estado que han sido diagnosticados con Covid-19 e incluso algunos han perdido la vida.