‘Avatar 2’ destrona a ‘Titanic’ y rompe un nuevo récord mundial

febrero 6, 2023

Avatar: El camino del agua está rompiendo récord tras récord. No le bastó con convertirse en la cuarta película más taquillera de todos los tiempos, que ahora le arrebató el puesto a Titanic. Ambas películas son de James Cameron.

Ahora, nueva información de Variety sostiene que la secuela de Avatar ha superado a Titanic como la tercera película más exitosa en el mercado internacional, es decir, sin incluir los ingresos de Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo con el medio informativo, Avatar 2 ha reunido $1.538 mil millones de dólares en la taquilla internacional, dejando atrás a Titanic y siendo la tercera película más exitosa de este mercado. Por supuesto que la nueva cinta de James Cameron todavía no supera a Titanic en la taquilla global, por lo que en la lista de cintas más taquilleras de todos los tiempos se encuentra aún por debajo de ella.

Lo más interesante es que la noticia se da el mismo día en que se anunció que Avatar 2 también consiguió otro récord. Sí, récord doble. En este caso, se ha posicionado como la tercera cinta en formato IMAX más taquillera de la historia.

De esta forma, Cameron tiene a tres de las películas más taquilleras de la historia bajo su nombre. Titanic se estrenó en cines en 1997 y a nivel global tuvo una recaudación de $2.195 mil millones. Para 2009 vuelve a triunfar con Avatar logrando reunir $2.844 millones en todo el mundo. The Way of the Water se unió a la lista hace varias semanas.

Es así como la nueva aventura de Jake Sully y Neytiri se establece como una gran triunfadora del 2022 y 2023, alcanzando puestos que pocos creyeron posibles.