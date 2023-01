‘Avatar 2’ supera a ‘Top Gun: Maverick’ en la taquilla mundial

enero 5, 2023



Tal como se había previsto hace algunos días, finalmente Avatar: The Way of Water superó en la taquilla mundial a Top Gun: Maverick, convirtiéndose así en la cinta más taquillera estrenada en 2022.

La producción dirigida por James Cameron superó la marca de los mil millones de dólares en el mercado internacional. Contabilizado además sus cifras domésticas en Estados Unidos y Canadá, el total mundial ya supera las cifras de Top Gun: Maverick.

Después de los ingresos brutos contabilizados hasta el miércoles 4 de enero, la producción de Cameron ha cruzado los $1,516.5 millones de dólares en todo el mundo. Esta cifra la coloca por encima de los $1,488 mdd de Top Gun: Maverick, además de superar los $1,516.0 mdd de Rápidos y furiosos 7 para tomar su lugar como la décima película más taquillera de la historia.

Ahora, el top 3 de las películas más taquilleras del 2022 lo ostentan la secuela de Avatar, Top Gun: Maverick y Jurassic World Dominion. Una particularidad que muchos han notado es que, por primera vez en nueve años, ninguna película de superhéroes está a la cabeza.

Su siguiente misión es superar este jueves los $1,518 mdd de la primera película de Avengers para ocupar el Top 9 histórico.

La nueva película de los Na’vi también ha logrado instalarse como la segunda producción más exitosa de la era pandémica, solo siendo superada por Spider-Man: No Way Home.

Avatar: El camino el agua estrenó el pasado 14 de diciembre y en tan solo tres semanas ha logrado lo que muchas películas tardan toda su corrida comercial en alcanzar.