«Avatar: The Way of Water» entre los 1.89 mil millones de dólares a nivel mundial, acercándose a «Spider-Man: No Way Home»

«Avatar: The Way of Water» entre los 1.89 mil millones de dólares a nivel mundial, acercándose a «Spider-Man: No Way Home»

enero 15, 2023

Redacción Xalapa.- El éxito de taquilla de ciencia ficción de James Cameron Avatar: The Way of Water está cerca de superar a otro gigante de la taquilla, Spider-Man: No Way Home, en las listas de todos los tiempos.

Hasta este domingo, The Way of Water ha recaudado 1,893 mil millones de dólares en todo el mundo, situándose como la séptima película con mayor recaudación en la historia. Con esas ventas de boletos, la secuela futurista de Disney y 20th Century está a aproximadamente 22 millones de vencer a la última aventura de Spidey de Sony y su poderoso recorrido global de 1.91 mil millones. Avatar 2 debería cruzar ese umbral para convertirse en la sexta película más grande de la historia en los próximos días.

A modo de venta de boletos, The Way of Water ha generado 563 millones en Norteamérica y 1.3 mil millones a nivel internacional después de cinco semanas de lanzamiento. Es la decimotercera película con mayor recaudación en la taquilla nacional, superando a El rey león (543,6 millones dólares), El caballero oscuro (535 millones) y Rogue One: A Star Wars Story (533,5 millones). En el extranjero, la película se clasifica como el quinto lanzamiento con mayor recaudación de la historia, solo detrás de los originales Avatar, Avengers: Endgame, Titanic y Avengers: Infinity War. Sin embargo, está tentadoramente cerca de destronar a Infinity War, que permanece en el cuarto lugar con 1,370 mil millones de dólares.

Fuera de Norteamérica, los territorios con mayor recaudación incluyen China (211,8 millones), Francia (120,5 millones), Alemania (106,9 millones) y Corea (92,7 millones). No todos los mercados se están volviendo a conectar con los Na’vi. La continuación no se proyecta en Rusia, donde la original recaudó 116 millones, y se tambalea en Japón con 26 millones, una gran caída con respecto a la primera película, que generó 176 millones en el país.

A este ritmo, Avatar 2 está cerca de cruzar los 2 mil millones en todo el mundo, un punto de referencia casi imposible en tiempos de COVID. Incluso No Way Home cayó por debajo de ese hito en particular; la secuela de superhéroes no se proyectó en China, que es un mercado importante para las películas de Marvel. Solo cinco películas en la historia: Avatar, Avengers: Endgame, Titanic, Star Wars: The Force Awakens y Avengers: Infinity War, han superado los 2 mil millones. Cuando The Way of Water se una al club, Cameron habrá dirigido dos de las seis películas más importantes de todos los tiempos.

La largamente postergada secuela de Avatar de 2009 ha prosperado en los cines desde su estreno en diciembre con 134 millones en Norteamérica y 435 millones en todo el mundo. Costó aproximadamente 460 millones para hacer y comercializar, lo que resultó en una de las películas más caras de la historia.