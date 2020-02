Averigua cuánto dinero tienes en tu afore

febrero 6, 2020

Redaccion/Xalapa.– En 2021 se espera que la primera generación de trabajadores que cumplen con la edad de retiro, pueda hacerlo con el ahorro de su Afore según lo establece la Ley vigente desde 1997.

Dicha legislación te exige, entre otras condiciones, que hayas cotizado al menos mil 250 semanas, es decir, 24 años de empleo en el sector formal. No obstante, solo el 1% tendrá el tiempo de cotización suficiente para alcanzar una pensión, advierte la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

“La Afore es una cuenta para el retiro. Es importante saber quién tiene la tuya y cómo la administra. Si empiezas a trabajar desde que eres estudiante, o bien no tienes la curiosidad de preguntarle a tu empleador por este tema, lo más probable es que no sepas qué institución la maneja. Localiza la tuya y comienza a tener en cuenta las aportaciones que se hacen allí como una inversión vital a futuro”, explica Luis Madrigal, director de Coru.com

“Antes de buscar tu Afore, recuerda que si trabajaste como asalariado es muy probable que ya tengas una. Si eres independiente, tú debes hacer el trámite por tu cuenta, de modo que si no tienes idea de tu Afore, es porque seguramente no tienes aún”, añade.

A fin de que sepas cuánto dinero tienes ahorrado en tu Afore, la plataforma de servicios financieros Coru.com, detalla la información básica que debes conocer:

El sistema de pensiones actual

En julio de 1997 se puso en marcha el Sistema de Capitalización Individual para incrementar el rendimiento de los ahorros de los trabajadores. Es decir, desde ese año, quienes cotizan ante el IMSS o ISSSTE, realizan sus aportaciones a las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore).

Eso significa que si eres un trabajador formal, tienes una cuenta individual donde se va parte de los descuentos a tu salario, además de las aportaciones hechas por tu patrón y el gobierno. En caso de que seas trabajador independiente, es tu responsabilidad abrir una Afore, la cual puedes elegir libremente.

¿Qué son y cuál es la función de las Afores?

Las Afores son entidades financieras privadas que administran los ahorros de los trabajadores asalariados o independientes. Al decir administrar, significa que no sólo guardan tu dinero hasta tu retiro, sino que lo invierten a través de las Siefore (Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro), que manejan fondos de inversiones de bajo riesgo, según tu edad y expectativa de vida laboral, para que generen rendimientos, por eso cobran comisiones.

¿En cuanto empiezo a trabajar tengo Afore?

Sí. Si cotizas ante el IMSS o ISSSTE, tendrás una cuenta individual para tus aportaciones, sin embargo, la elección de quién la administrará, es tuya. Si no la eliges cuando empiezas a trabajar, la Consar asignará tu cuenta a alguna de las de mayor rendimiento y si en los siguientes 2 años aún no registras tu cuenta en una Afore, volverá a reasignarla.

¿Cómo saber cuánto dinero tienes en tu Afore?

Lo primero es ubicar dónde tienes tu cuenta de Afore. Para ello, puedes ingresar a la página www.e-sar.com.mx con tu Número de Seguridad Social (NSS) o tu Clave Única de Registro de Población (CURP) y un correo electrónico para que te envíen la información. Otra forma es llamar all SARTEL (01 55) 13-28-5000, también con tu CURP o NSS. La CURP la puedes obtener en el portal de: https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/.

En un lapso de algunos días, te enviarán el correo con el nombre del banco o entidad donde se encuentra tu ahorro. En caso de no recibirlo, es recomendable llamar a SARTEL con los datos de identificación personal.



Cuando sabes la entidad que tiene tu ahorro para el retiro, debes entrar en contacto con su área de Afores para pedir seguimiento y/o cambiar si es tu decisión pasar tu ahorro a otra entidad administradora.

Todos los trabajadores tienen derecho a cambiar una vez al año de Afore (máximo dos), si se trata de una que ha generado mayores rendimientos consistentemente. Después del segundo cambio deberás esperar 1 año para volver a cambiarte.

¿Quién administra tu Afore?

Si tú no eliges una administradora para tu fondo de retiro (Afore), el gobierno va reuniendo tus aportaciones como asalariado y las asigna a las Afores que den un mayor rendimiento neto y logren el mayor registro de cuentas asignadas, según el portal de la Consar.

Recuerda que la elección de la Afore es personal y nadie puede obligarte a quedarte en una. Para tomar tu decisión, la Consar recomienda considerar rendimiento, comisiones y servicios que ofrece.

¿Si dejas de trabajar o en caso de fallecimiento, el dinero se pierde?

No. En caso de que dejes de laborar, tu dinero permanece y seguirás teniendo los mismos beneficios, únicamente que ya no seguirá recibiendo aportaciones o éstas deberán ser voluntarias. Por otro lado, en caso de muerte, tu ahorro es heredable a quienes registras como beneficiarios, siempre y cuando la reclamación se haga en un plazo no mayor a 10 años y se cumplan con los requisitos especificados.

