Avión de combate ruso golpea a un dron estadounidense sobre el Mar Negro

marzo 15, 2023

Un avión de combate ruso golpeó el martes la hélice de un dron de vigilancia estadounidense sobre el Mar Negro en una “violación descarada del derecho internacional”, lo que provocó que las fuerzas estadounidenses derribaran el vehículo aéreo no tripulado, dijo Estados Unidos.

Pero Rusia insistió en que sus aviones de combate no impactaron contra el dron MQ-9 Reaper. En cambio, dijo que el dron maniobró bruscamente y se estrelló contra el agua luego de un encuentro con aviones de combate rusos que se habían apresurado a interceptarlo cerca de Crimea.

De acuerdo con la agencia AP, el incidente, que se suma a las tensiones entre Rusia y Estados Unidos por la guerra de Moscú en Ucrania, parece ser la primera vez desde el apogeo de la Guerra Fría que un avión estadounidense es derribado después de un encuentro con un avión de combate ruso.

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, fue informado sobre el incidente por el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan, según el portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby. Agregó que los funcionarios del Departamento de Estado de EE. UU. hablarían directamente con sus homólogos rusos y “expresarían nuestra preocupación por esta intercepción insegura y poco profesional”.

El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, lo calificó como una “violación descarada del derecho internacional”. Dijo que Estados Unidos convocó al embajador ruso para presentar una protesta y que la embajadora de Estados Unidos en Rusia, Lynne Tracy, hizo gestiones similares en Moscú.

El Comando Europeo de Estados Unidos dijo que dos aviones de combate rusos Su-27 interceptaron el dron mientras operaba dentro del espacio aéreo internacional. Dijo que uno de los cazas rusos golpeó la hélice del MQ-9, lo que provocó que las fuerzas estadounidenses lo derribaran en aguas internacionales.

Antes de eso, los Su-27 arrojaron combustible sobre el MQ-9 y volaron frente a él varias veces de “manera imprudente, poco profesional y poco ecológica”, dijo el Comando Europeo de EE. UU. en un comunicado desde Stuttgart, Alemania.

“Este incidente demuestra una falta de competencia además de ser inseguro y poco profesional”, agregó.

El general de la Fuerza Aérea de los EE. UU. James B. Hecker, comandante de las Fuerzas Aéreas de los EE. UU. en Europa y las Fuerzas Aéreas de África, dijo que el avión MQ-9 estaba “realizando operaciones de rutina en el espacio aéreo internacional cuando fue interceptado y golpeado por un avión ruso, lo que provocó un accidente. y pérdida completa del MQ-9”. Agregó que “de hecho, este acto inseguro y poco profesional de los rusos casi provocó que ambos aviones se estrellaran”.

Portavoz del Pentágono Air Force Brig. El general Pat Ryder dijo que el incidente ocurrió a las 7:03 a. m., hora de Europa Central (06:03 GMT; 2:03 a. m. EST) sobre aguas internacionales, y muy lejos de Ucrania, después de que los aviones rusos volaran cerca del dron durante 30 minutos. a 40 minutos. No parecía haber ninguna comunicación entre la aeronave antes de la colisión, agregó Ryder.

El MQ-9 incluye una estación de control terrestre y equipo satelital y tiene una envergadura de 66 pies (20 metros). Es capaz de transportar municiones, pero Ryder no dijo si estaba armado. Estados Unidos no había recuperado el dron estrellado, dijo la Fuerza Aérea de Estados Unidos-Europa en un comunicado, y Rusia tampoco, dijo Ryder.

Dijo que parecía que el avión ruso también resultó dañado en la colisión, pero Estados Unidos confirmó que aterrizó, aunque Ryder no dijo dónde.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que el dron estadounidense volaba sobre el Mar Negro cerca de Crimea y entró en un área que Rusia declaró fuera de los límites como parte de lo que llama su “operación militar especial” en Ucrania, lo que provocó que los militares se apresuraran a interceptar a los combatientes. él.

“Como resultado de una maniobra brusca, el dron MQ-9 emprendió un vuelo no guiado con pérdida de altitud y se estrelló contra el agua”, dijo. “Los combatientes rusos no usaron sus armas, no entraron en contacto con el vehículo aéreo no tripulado y regresaron a salvo a su base”.

El embajador ruso en Washington, Anatoly Antonov, describió el vuelo del dron estadounidense como una “provocación” y argumentó que no había razón para que aviones y buques de guerra estadounidenses estuvieran cerca de las fronteras de Rusia.

Hablando después de reunirse con la Secretaria de Estado Adjunta de Estados Unidos para Europa, Karen Donfried, Antonov insistió en que los aviones de combate rusos no golpearon al dron estadounidense ni dispararon sus armas. Agregó que Moscú quiere lazos “pragmáticos” con Washington y agregó que “no queremos ninguna confrontación entre Estados Unidos y Rusia”.

Moscú ha expresado repetidamente su preocupación por los vuelos de inteligencia estadounidenses cerca de la península de Crimea, que Rusia arrebató a Ucrania en 2014 y anexó ilegalmente. El Kremlin ha denunciado que al proporcionar armas a Ucrania y compartir información de inteligencia con Kiev, Estados Unidos y sus aliados se han involucrado efectivamente en el conflicto.

Kirby enfatizó que el incidente no disuadiría a los EE. UU. de continuar con sus misiones en el área.

“Si el mensaje es que quieren disuadirnos de volar y operar en el espacio aéreo internacional sobre el Mar Negro, entonces ese mensaje fallará”, dijo Kirby. “Vamos a seguir volando y operando en el espacio aéreo internacional sobre aguas internacionales. El Mar Negro no pertenece a ninguna nación”.

El Comando Europeo de EE. UU. dijo que el incidente siguió un patrón de acciones peligrosas por parte de pilotos rusos mientras interactuaban con aviones estadounidenses y aliados sobre el espacio aéreo internacional, incluso sobre el Mar Negro.

“Estas acciones agresivas de las tripulaciones aéreas rusas son peligrosas y podrían conducir a un error de cálculo y una escalada involuntaria”, advirtió.

El general David Berger, comandante de la Infantería de Marina, dijo que este tipo de colisiones es su mayor preocupación, tanto en esa parte de Europa como en el Pacífico.

“Probablemente mi mayor preocupación tanto allí como en el Pacífico sea un piloto o capitán de barco ruso o chino agresivo, o algo que se acerque demasiado, no se dé cuenta de dónde están y provoque una colisión”, dijo Berger, en respuesta a una pregunta. en un evento del National Press Club el martes.

Mientras continuaban los combates en Ucrania, un misil ruso golpeó un edificio de apartamentos el martes en la ciudad oriental de Kramatorsk, matando al menos a una persona e hiriendo a otras nueve en uno de los principales bastiones urbanos de la región de Donetsk.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, publicó un video que muestra agujeros en la fachada del edificio de poca altura, que sufrió la peor parte de la huelga que dañó nueve bloques de apartamentos, un jardín de infantes, una sucursal bancaria y dos automóviles, dijo el gobernador regional Pavlo Kyrylenko.

El presidente ruso Vladimir Putin, hablando con los trabajadores de una fábrica de helicópteros en el sur de Siberia, volvió a presentar el conflicto en Ucrania como uno existencial para Rusia.

“Para nosotros, no es una tarea geopolítica”, dijo Putin, “es la tarea de supervivencia del estado ruso y la creación de condiciones para el desarrollo futuro de nuestro país”.

Rusia acogió con beneplácito una propuesta de paz china, pero el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que la negativa de Kiev a hablar deja a Moscú solo con opciones militares.

“Debemos lograr nuestros objetivos”, dijo Peskov a los periodistas. “Dada la postura actual del régimen de Kiev, ahora solo es posible por medios militares”.

La embestida rusa se ha centrado en la devastada ciudad oriental de Bakhmut , donde las tropas de Kiev han estado defendiéndose de los ataques durante siete meses y que se ha convertido en un símbolo de resistencia, así como en un punto neurálgico de la guerra.

Zelenskyy discutió sobre Bakhmut con los altos mandos militares y fueron unánimes en su determinación de enfrentar el ataque ruso, según la oficina presidencial.

“La operación defensiva en (Bakhmut) es de suma importancia estratégica para disuadir al enemigo. Es clave para la estabilidad de la defensa de toda la línea del frente”, dijo Valerii Zaluzhnyi, el comandante en jefe de las fuerzas armadas de Ucrania.