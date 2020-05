Axel Muñiz trae de regreso a Pee Wee con «Regálame»

mayo 17, 2020

Redacción/Notimex.- El cantante Axel Muñiz trae bajo el brazo una nueva colaboración musical en Regálame, sencillo de su autoría que acaba de lanzar a través de plataformas digitales en compañía del intérprete mexicano-estadounidense y amigo Pee Wee.

“Aprendí muchísimo de Pee Wee, es un chavo que ha trabajado desde muy chico, siempre se adquiere algo de la otra persona al momento de componer, hicimos muy buena química, nos reímos más de lo que grabamos”, compartió para Notimex el cantante de 22 años respecto al exintegrante de Kumbia Kings.

El pop como punto de partida en la carrera musical de Muñiz se ha adaptado a los nuevos mercados y en esta entrega afirma que los estilos de ambos hicieron una fusión positiva: “cada quien mantuvo su forma de ser y de expresarse, eso fue lo que me gustó, es una canción muy latina, playera y romántica”.

El hijo de Jorge Muñiz también habla sobre su faceta como compositor la cual está explotando en los últimos tiempos pues se avecina un álbum completamente escrito por él para el 29 de mayo próximo:

“Yo escribo las canciones en momentos en lo que que aparece la inspiración, no es algo que me porgrame para hacer, de repente me llega una melodía a la cabeza o triago una sensación guardada que no puedo expresar más que con la música y es cuando compongo. Tuve la oportunidad de viajar a Colombia antes de la cuarentena y ahí tomé un taller de composición del cual salieron muchas cosas buenas que se verán en este disco”, asegura.

“Me encanta lo que hace Ed Sheeran, Sam Smith, John Mayer, Coldplay y Jesse & Joy, hay muchos más cantautores que admiro”, señala el artista sobre sus músicos favoritos.

En tanto, Axel enfocará su atención en la música pues se esperaba para este año una tercera temporada de la serie de Netflix Go! Vive a tu manera donde el cantante encarna a «Gaspar Fontán»: “la pandemia detuvo todas las grabaciones y aún no sabemos qué pasará pero si hay planes de otros proyectos que tengan que ver con la música, claro que me interesa”, sentenció.