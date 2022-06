Ayuntamiento de Boca del Río continúa realizando limpieza para enfrentar las de lluvias

junio 20, 2022

Redacción/El Demócrata. Ante las persistentes lluvias que se han generado en los últimos días, se han redoblado esfuerzos, realizando limpieza en calles y avenidas de Boca del Río, informó el Presidente Municipal, Juan Manuel Unánue Abascal.

Con ello, se busca disminuir riesgos a la población, pues se evitan encharcamientos que puedan afectar a los ciudadanos, así como a las actividades cotidianas.

“Trabajamos en medidas de prevención para que el agua de las lluvias se disperse rápidamente sin generar contratiempos para los boqueños. Con el esfuerzo diario de las cuadrillas de limpieza, se evitan precisamente este tipo de temas en nuestra municipio”, dijo Unánue Abascal.

Ante los avisos por la presencia de fenómenos meteorológicos y sus efectos, se realizan recorridos para verificar las condiciones de la ciudad y así realizar acciones preventivas.

Apuntó que, mediante la dirección de Limpia Pública, así como de dirección de Mantenimiento Urbano, se dan a la tarea de mantener la ciudad limpia, generando que el municipio se encuentre listo ante la llegada de las lluvias.

“Por temporada de lluvias redoblamos esfuerzos con trabajos de descacharrización en el Dren B, Fraccionamiento Las Vegas y otros puntos de nuestro municipio, así como también la limpieza constante de nuestro bulevar y playas”, explicó.

Por ello, el Presidente Municipal, Juan Manuel Unánue Abascal, hace la recomendación a la ciudadanía de no tirar basura en las calles.

“Desde inicios de este gobierno nos hemos dado a la tarea de limpiar alcantarillas y tragatormentas, para evitar encharcamientos y disminuir riesgos para la población, pero también necesitamos de la ayuda de los ciudadanos para que en equipo logremos tener una ciudad limpia y segura”, finalizó la primera autoridad del municipio.

RECOMENDACIONES

-No arrojar escombro y basura a la calle

-Deshazte de cacharros

-No arrojar basura a la corriente de agua

-Mantén limpias las alcantarillas y tragatormentas que se encuentren cerca de tú hogar

-Avisa a las autoridades si hay algún tipo de obstrucción que pueda generar encharcamiento

-No vierta grasas ni sustancias corrosivas al drenaje