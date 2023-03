Ayuntamiento de Hueyapan que preside el padre de Gómez Cazarín, habría desviado 29 millones de pesos en 2021

marzo 12, 2023

Redacción. Xalapa, Ver.- El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) de Veracruz detectó daño patrimonial en el municipio de Hueyapan de Ocampo que preside Juan Gómez Martínez, padre del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, Juan Javier Gómez Cazarín, luego de que se identificara que diversas obras no cuentan con licencias e incluso algunas no se ejecutaron a pesar de que el dinero sí se dispuso para ello.



En el informe de la Cuenta Pública de 2021 se reporta la expedición de cheques sin justificación por alrededor de los 400 mil pesos sin facturas de contraparte. Así como diversas disposiciones por el monto de 1 millón 133 mil pesos, mismos que habrían salido de las arcas municipales durante la pandemia.



Hay que mencionar que tampoco se han entregado informes de la nómina del ayuntamiento desde enero de 2021 a la fecha como lo marca la ley.



En materia de obras públicas ejecutadas durante ese ejercicio fiscal, el ayuntamiento de Hueyapan fue observado con 29 millones 929 mil 884 pesos de presunto daño patrimonial por diversas faltas que van desde no acreditar la propiedad de los terrenos donde se desarrollaron, no contar con licencias y permisos, hasta no ejecutar las obras declaradas como pagadas con dinero público.



Además de 3 millones 106 mil 719 pesos de presunto daño patrimonial en operaciones financieras no acreditadas.



Varias de estas obras han sido asignadas mediante adjudicación directa o a invitación de empresas, por lo que se ha cuestionado al ayuntamiento, al tratarse de presuntos prestanombres del diputado Gómez Cazarín.



Las obras con las que incumplió la administración municipal van desde pavimentaciones, alcantarillado, drenaje, construcción de unidades deportivas, cuartos dormitorio y obras de electrificación.



El ORFIS emitió sendas recomendaciones al municipio, para que se respeten los rubros para los que ha sido etiquetado el recurso público, se respeten las asignaciones de obra y se supervise su ejecución.