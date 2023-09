Ayuntamiento de Ixtaczoquitlán traba construcción de primaria; 400 alumnos siguen sin escuela

septiembre 11, 2023

Juan David Castilla/Veracruz, Ver.- Madres y padres de familia amagaron con manifestarse y marchar en los próximos días debido a que los alumnos de la escuela primaria “Benito Juárez García”, ubicada en el municipio de Ixtaczoquitlán, aún carecen de plantel para este ciclo escolar 2023-2024 derivado de bloqueos del ayuntamiento.

Los casi 400 estudiantes concluyeron el pasado ciclo escolar con jornadas de solo dos horas de clases y ahora los docentes aceptaron dar clases en la tarde para que las niñas y los niños no perdieran más tiempo de enseñanza-aprendizaje.

Algunas mamás indicaron, de manera anónima por temor a represalias contra sus hijos, que el ayuntamiento se comprometió a enviar al personal de Protección Civil para evaluar las condiciones del jardín de niños “Luisa Benítez”, mismo que está desocupado y podría ser utilizado temporalmente para albergar a los alumnos de la primaria mencionada.

“Pero aún con todo, el ayuntamiento de Ixtaczoquitlán no muestra interés alguno, resulta que hasta hace unas semanas no tenían dada de alta a la persona encargada de la unidad de Protección Civil, nombraron a alguien, suponemos que de improviso y sin estar preparado, y ese alguien emitió un dictamen que no tiene pies ni cabeza. Hemos buscado apoyo de Protección Civil estatal pero tampoco conocemos muy bien cuál es el camino”.

Enfatizaron que las principales “trabas” han sido por parte del alcalde de Ixtaczoquitlán, Nahum Álvarez Pellico, a pesar de que la escuela primaria “Benito Juárez García” es la más grande de la localidad y se ubica en la contra esquina del Palacio Municipal.

Antecedentes

A finales del año anterior, las autoridades académicas y los padres de familia decidieron que se llevara a cabo una obra de reconstrucción debido a que el plantel llevaba más de 100 años sin mantenimiento integral.

Sin embargo, la empresa Cemag Construcciones, Excavaciones y Maquinaria del Golfo S. A. de C. V. no avanzó en la obra, pese a que recibió un anticipo del 50 por ciento del costo total, que corresponde a casi 4 millones de pesos.

Hasta el momento, se desconoce el destino de dichos recursos económicos, pues no ha habido transparencia por parte de la constructora ni del alcalde de Ixtaczoquitlán, Augusto Nahúm Álvarez Pellico.

“El problema viene cuando la empresa constructora no está trabajando, lo único que han hecho es excavar y no hay absolutamente nada más de avance. Nadie sabe y nadie supo dónde quedó la bolita y qué se ha hecho con los millones de pesos autorizados”, comentaron los quejosos.

La escuela, con clave 30EPR11080, está sobre la Calzada Ruiz Galindo sin número, entre Oriente 4 y 6, en la zona centro de dicha demarcación, donde los alumnos solo tuvieron dos horas de clases diarias durante meses por la falta de espacios educativos.

Ahora las madres y padres de familia están dispuestos a manifestarse y marchar el lunes 11 de septiembre a las 9:00 horas, desde el punto conocido como el Reloj de Escamela.

Lo anterior, como medida de presión para que se emita un nuevo dictamen y liberen el espacio del antiguo jardín de niños, y éste sea utilizado por los niños de primero y segundo grado en el turno matutino, en lo que se construyen las aulas.

Hay que mencionar que las autoridades de la Secretaría de Educación de Veracruz han prestado atención al proyecto en lo que está dentro de sus competencias, sin embargo el ayuntamiento no permite que se avance con la obra afectando a centenares de estudiantes.