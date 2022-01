Ayuntamiento de Misantla carece de parque vehicular digno, afirman

enero 4, 2022

Arquímedes González/El Demócrata. Complicada la situación es la que está pasando en esta semana, el ayuntamiento municipal de Misantla, tras no contar con un digno parque vehicular para las diversas actividades que se deben de emprender, a esto la ciudadanía expresa que esto lejos de tener deficiencia es un problema que se le debe de dar pronta solución.

A casi una semana, el ayuntamiento de Misantla no ha podido cubrir las necesidades de ciertas áreas, debido a que no se cuenta con un buen parque vehicular, que pudiera servir para las diferentes actividades, que exige la población, pues el parque vehicular que se les dejó, literalmente no sirve y esto atrasa algunas de las labores.

Simplemente basta darse una vuelta a la parte posterior del rastro municipal, para que se pueda evidenciar, que en un lote baldío, se localiza lo que antes fue una patrulla de la dirección de Tránsito y Vialidad, dos autopatrullas de la policía, a los costados de esta unidad, están al menos a la vista simple dos motocicletas que eran usadas como motopatrullas, en el mismo lugar se encuentran dos unidades camionetas patrullas de la policía, así mismo un camión compactador, un camión tipo volteo, y un camión vactor que estaba en reparación.

Por lo que hasta este momento la dirección de Tránsito y Vialidad, realiza sus funciones meramente a pie, y en caso de que exista algún tipo de percance carretero deben trasladarse con recursos propios, en el caso de la policía municipal solo existe una unidad en función, lo que se le dificulta en atender llamadas de auxilio, y para la recolección de los residuos el problema radica en que la ciudad por horas se ve invadida de basura.