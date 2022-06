Ayuntamiento de Orizaba se niega a entregar Icinemas pese a orden de un juez

junio 16, 2022

Carlos Manuel Peláez/Xalapa, Ver. – Pese a la existencia de una suspensión definitiva por parte de un juez federal, el Ayuntamiento de Orizaba se ha negado a entregar las instalaciones de Icinemas ubicado en las calles Norte 4 y Oriente 29 de dicha ciudad, así lo dio a conocer el abogado y pastor Adrián García Rodríguez.

En ese sentido, recordó que el pasado 11 de marzo, las autoridades municipales llevaron a cabo el desalojo de las seis congregaciones cristianas que trabajaban en ese inmueble, mismo que aseguraron estuvo plagado de arbitrariedades, pues no fueron notificados, además de que este lugar pertenece a un particular por lo que el ayuntamiento no puede apropiarse del mismo como aseguran ha pretendido hacerlo.