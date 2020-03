Ayuntamiento de San Andrés dará servicio sólo con 50% de su personal

marzo 23, 2020

Jorge Domínguez Xala/San Andrés Tuxtla.- “La semana pasada, tomando en cuenta la importancia de tomar acciones inmediatas para evitar la propagación y contagio del COVID-19 (coronavirus), anunciamos que el personal de la plantilla municipal que tenga 60 años o más, así como mujeres embarazadas, no se presentarían a laborar; esto lo dimos a conocer a través de nuestras redes sociales, y medios de comunicación.

Hoy anunciamos a la población que hemos decidido trabajar sólo con el 50 por ciento de nuestro personal, permitiendo que el 50 por ciento restante realice trabajo en casa, para evitar posibles contagios, por lo que apelamos a su comprensión ya que aunque seguiremos ofreciendo servicios y trámites municipales, ahora lo haremos con menos personal”, anunció el presidente Municipal de San Andrés Tuxtla Octavio Pérez Garay.

Tavo Pérez recordó que desde la semana pasada se anunció que el horario de atención al público sería de 9 de la mañana 3 de la tarde, sin embargo, considerando el desarrollo de esta pandemia, la mejor acción es la prevención, por lo que al igual que en otras dependencias, se ha instruido para que de manera alternada, la mitad del personal labore una semana en oficinas y la otra en casa, intercambiando turnos durante lo que resta de la cuarentena.

“No se trata de mandarlos a vacacionar, somos muy puntuales, muchos seguirán llevando trabajo a casa pero permanecerán aislados durante una semana, reintegrándose a la siguiente para que el otro 50 por ciento del personal haga lo propio.

Tenemos establecidas medidas de control y el personal que no acate la disposición y no utilice este tiempo para quedarse en casa, todo aquel que piense que puede ocupar este tiempo como vacaciones, podrá y será sancionado, ya que esta medida se está tomando para prevenir contagios y no para vacacionar”, puntualizó Tavo Pérez.

El munícipe vio con buenos ojos que muchas de las medidas que se tomaron en esta administración municipal desde el inicio de la contingencia de salud, estén siendo replicadas en otros ayuntamientos de la zona.

“Hemos visto como ya en otros ayuntamientos de la zona han replicado medidas como las que estamos tomando en San Andrés, por ejemplo que instalamos un módulo de salud para revisar en el acceso principal al personal y a los ciudadanos que acuden a diario a hacer trámites, y estamos seguros de que con estas acciones podemos contribuir a pasar de mejor manera esta crisis de salud”, detalló el Presidente Municipal de San Andrés Tuxtla.

El alcalde mencionó que será la Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento, la que a nivel interno lleve el control de quienes cubren una semana y quienes la siguiente durante el resto de la cuarentena. Reiteró que la medida es con el único fin de proteger a los trabajadores y dar un servicio seguro a la población.

Esta medida aplica por instrucciones del Presidente Municipal, al personal de confianza y al personal sindicalizado a partir del 23 de marzo, con la autorización del titular del área, cancelándose las reuniones de trabajo con más de cinco asistentes y aquellas que impliquen la permanencia del personal a una distancia menor de un metro; también se hace un llamado para que no haya grupos de personas en espacios reducidos o vehículos oficiales por periodos prolongados sin la ventilación adecuada.

La Dirección de Recursos Humanos se ha encargado de repartir jabón a cada área para continuar con el protocolo de lavado de manos constante. También se procederá a la desinfección periódica de teléfonos y equipos de cómputo de uso tanto personal como común, y evitar la formación de filas o la concentración de personas en oficinas municipales, para lo cual se implementará un sistema de turnos o citas previas.

Finalmente, se instruyó a cada una de las direcciones del Ayuntamiento, así como a las regidurías, a que restrinjan la presencia del personal a lo estrictamente necesario, mediante el escalonamiento de actividades o sistemas de guardias. Se privilegiará el desarrollo de las funciones laborales por vía remota, a través de trabajo en casa.