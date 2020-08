Ayuntamiento de Xalapa no tiene información sobre construcción de cuartel

agosto 29, 2020

Regina Montés/Xalapa. El director de Gobernación Juan Vergel Pacheco reconoció que cuentan con poca información y que es inconsistente, respecto a la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en el parque La Loma en la capital del estado.

Dijo que ya informó a los vecinos inconformes con el proyecto que no existe ninguna solicitud para construir esa obra ni para cambiar el uso de suelo de esa área verde.

“No ha ingresado una petición ni de particulares, ni tampoco de alguna dependencia. Este espacio pertenece a Patrimonio del estado”, dijo.

Expuso que, ante la falta de permisos, es atribución del ayuntamiento garantizar que las construcciones se realicen bajo los procedimientos que marca el reglamento.

“Y de momento no hay construcción y no hay solicitud. Estamos igual que los vecinos, hemos ido a preguntar y es muy irregular o poco consistente la información por tanto no podemos manifestarnos en un sentido u otro y lo importante es que se sigan los procedimientos legales y lo importante también es encontrar los equilibrios”, añadió.

Y es que apuntó que se trata de dos necesidades primordiales para la ciudad, la de contar con seguridad pública y, por otro lado, conservar las áreas verdes.

“Tenemos que buscar esos equilibrios entre estas dos necesidades fundamentales para el territorio municipal, seguridad y medio ambiente.

Hay mucha especulación, nosotros tenemos nuestro plano cartográfico, tenemos ubicados cuál es el régimen de propiedad en esa zona”, expuso ante lo dicho presuntamente por personal de la Sedena de que se trata de un parea federal.