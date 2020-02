Ayuntamiento misanteco se pronuncia a favor de paro nacional

febrero 24, 2020

Arquímedes González/Misantla.- Esta mañana de lunes, en el marco del Día de la Bandera, Othón Hernández Candanedo alcalde de esta ciudad de Misantla, se pronunció a favor del paro nacional que se desarrollara el próximo 9 de marzo.

En el parque José María Morelos y Pavón, dijo que el apoyo para las mujeres que laboran en el ayuntamiento de Misantla, podrán llevar a cabo su paro sin temor a contraer represalias, pues destaco que este movimiento será respaldado por el personal general del ayuntamiento, y es que el munícipe también está a favor de la no violencia contra la mujer, conociendo que la entidad veracruzana esta en focos rojos por tema de feminicidios.

Contando con el apoyo de solo tres regidoras y la síndica única el munícipe expreso: “a todo el personal que labora en este honorable ayuntamiento, de Misantla, Veracruz; tomando en cuenta la difícil situación que estamos enfrentando, como país y sociedad, en el tema de la violencia contra las mujeres, en particular en el tema de los feminicidios, por este conducto me permito informarles, que el honorable ayuntamiento, de Misantla, Veracruz, se sumara al paro nacional que están organizando las asociaciones civiles, para el próximo 9 de marzo del año en curso. Por lo cual, todas las mujeres que laboran en este honorable ayuntamiento, y que quieran voluntariamente participar en esta manifestación, pueden hacerlo libremente, haciéndolo saber que su trabajo no está en riesgo, al contrario, un servidor y sus compañeros las respaldamos y apoyamos”.

Tras este pronunciamiento, empleadas sindicalizadas y de confianza podrán hacer uso de este derecho, el cual será un manifiesto en todo el país, pues en las últimas fechas este movimiento nacional de mujeres “Un día sin nosotras”, ha estado agarrando fuerza.

“Sin duda alguna, las mujeres representan un gran apoyo para este país, y la sociedad en todos sus sentidos, y el próximo 9 de marzo, estaremos toda la administración municipal, sumándonos a este llamado, para el tema de la no violencia, en todas sus formas, pero sobre todo en la no violencia contra las mujeres”, dijo.