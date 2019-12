Ayuntamiento podría regresar más dinero que en 2018 a la Federación

Raziel Roldán/Xalapa.- El regidor decimotercero del ayuntamiento de Xalapa, Osbaldo Martínez Gámez, dijo en entrevista que no puede ser posible que el municipio esté cometiendo el mismo error de entregar obras hasta el mes de marzo y considera que el recurso que se regrese por subejercicio, será incluso mayor que el año pasado.



«No puede ser posible que este año vayamos a cometer el mismo error, las necesidades y solicitudes de los ciudadanos son muy claras, sin muchísimas y sería francamente vergonzoso que se tenga que regresar dinero a la Federación» aseveró.



Añadió que no existe un programa de obra, ni una buena planeación, por lo que asegura que ya hay molestia por parte de algunos ediles, toda vez que no se han podido terminar las obras en tiempo y forma y se estén pidiendo prórrogas.



«Sería la segunda prórroga, pero ya de este ejercicio, pero esto no puede pasar, es para que al 31 de diciembre las obras deben estar entregadas y pagadas para no estar cayendo en este tipo de problemas, nosotros estamos pensando que vamos a caer en subejercicio y quizá por más dinero que el año pasado» dijo.



En ese sentido, señaló que los estados financieros servirán para saber cuánto será el dinero que se regrese, y de igual forma deben reportar, por lo que exigirán a la tesorera que se brinde la información real.

Asimismo indicó que las modificaciones al presupuesto habla de una mala planeación, toda vez que en cada sesión de cabildo se habla de modificaciones al presupuesto.



«Nosotros exigimos al alcalde que a sus funcionarios verdaderamente los ponga a trabajar y si los funcionarios no quieren trabajar, hay que despedirlos» concluyó