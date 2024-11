Ayuntamientos responsables de la apertura de tiendas Chinas en Veracruz

noviembre 19, 2024

Xalapa, Ver.- La llegada y apertura de tiendas chinas en los municipios veracruzanos son responsabilidad de las autoridades municipales, pues son ellos quienes les dan los permisos para instalarse.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop), Enrique Nachón García reconoció que el incremento de dichas tiendas no nada más se trata de una preocupación local, sino también nacional, por la competencia desleal que representa para las pequeñas y medianas empresas.

Dijo que si bien la dependencia a su cargo ha implementado estrategias para que no se afecte a los comercios establecidos, son los ayuntamientos los que dan los permisos para la apertura de los locales.

“Nosotros no somos una dependencia normativa, en todo caso quien autoriza la instalación de un negocio es el municipio, nosotros no podemos decir, oye ellos sí, ellos no, porque no es la función de nuestra Secretaría. Entonces, ¿qué si hacemos?, hablaba yo de que fortalecer el mercado local es uno de nuestros ejes estratégicos”, expresó.

Comentó que el consumidor debe ser más responsable de los productos y servicios que adquiere o que contrata, y tampoco se puede generalizar respecto a que todos los productos de un país sean malos o de otro país sean buenos.

“Simplemente, yo creo que a veces compramos cosas que no nos hacen falta, es que tiene un buen precio, pero yo creo que también hay mucha gente que empieza a hablar de la madurez y no lo necesita y no lo compra. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, fortalecer el mercado dándole todas las herramientas a los empresarios veracruzanos para que sus productos sean competitivos, cumplan con toda la normatividad y certificación y puedan competir con cualquier otro producto”.