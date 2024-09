Baches en carretera Xalapa -Perote, por lluvias

septiembre 16, 2024

Ariadna García, Xalapa, Ver.- El alcalde de Las Vigas, José de Jesús Landa afirmó que las lluvias recientes han provocado el mal estado de la carretera a su municipio y que están trabajando en la reparación.

Reconoció que es una problemática y dijo que aunque ya enviaron oficios a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no han tenido respuesta y por ello, su administración ha empezado a trabajar para seguridad de quienes transitan esa vía.

«Las vías de comunicación han sufrido algunas afectaciones por el tema de las lluvias últimamente, nosotros como municipio y la preocupación que tenemos para que los transeúntes que puedan visitar el municipio y que pasan diariamente por aquí no tengan algún problema de alguna ponchadura o alguna volcadura que sea derivado de esto, hemos estado trabajando en en cubrir esos esos baches».

Sin embargo, insistió en que las inclemencias del tiempo hacen que aunque se tapen en poco tiempo vuelve a formarse.

«Hemos tenido mucha esa problemática en esta situación, pero bueno, estamos atendiendo de una manera oportuna ese este tipo de problemática que pues se ha presentado».

Dijo que uno de los tramos que han reparado es de Normandía a Las Vigas y el Ciclo Verde.

«Vamos a trabajar para poder tener esa cobertura pues más que nada que pues que las personas que transitan diariamente no no vayan a sufrir algún accidente derivado de este tipo de situaciones. Ya mandamos algunos este oficios, pero bueno, no hemos tenido respuesta hasta el momento, por eso fue que que nosotros tomamos la iniciativa de poder hacer eso».