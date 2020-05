Bailarines aprovechan herramientas a su alcance

mayo 26, 2020

México/Notimex. Bailarines y creadores escénicos se reunieron para hablar del momento que vive la danza en nuestro país y las posibilidades de los nuevos lenguajes en esta disciplina, como parte de la tercera edición de “Danzatlán. Festival Internacional de la Danza”.

Durante el conversatorio virtual “El contexto y futuro del ballet contemporáneo en el mundo”, realizado este martes a través de redes sociales, Jaciel Neri, coreógrafo y promotor de las artes escénicas, expuso el panorama que enfrentan las artes y los creadores; así como lo que lo motiva a crear.

“Creo que en estos momentos hay mucha incertidumbre, pero hay que apostarle a la certidumbre que sí tenemos, es decir, tenemos medios, herramientas, maneras de comunicarnos, un cuerpo, ideas, imaginación y eso hay que ver cómo lo podemos aprovechar”.

Indicó que para él es muy importante la diversidad, pues esto nutre los procesos y hay muchas maneras de crear: “Mi referencia es la sociedad y mi estímulo es la historia: la mía, la de mi familia, mis amigos, mi comunidad y mi pueblo, las tradiciones; la herramienta puede ser el hip-hop, folclor, ballet, contemporáneo o el estilo que sea, lo importante para mí es la vitalidad de la historia traducida en una escena”.

En tanto, la bailarina y coreógrafa Yeri Anarika, señaló que todos los seres humanos tienen ese lugar creativo y esa curiosidad de generar desde sus emociones, lo que se puede hacer desde el principio hasta el final de la vida. Agregó que lo que la ha movido en este camino es la búsqueda infinita y una curiosidad muy grande de saber más, de acercarse al movimiento y explorar todas sus posibilidades, ya que se concibe como una artista escénica más allá de un solo estilo coreográfico.

“La técnica es fundamental pero no es suficiente, pues si un bailarín no proyecta en el escenario no va a poder trascender y eso tiene que conectar, hay que nutrir la mente de un bailarín, su espíritu y su cuerpo… para proyectar tiene que haber un conocimiento de los temas que se van a abordar, de otra manera, puede ser muy linda la técnica artística pero no va a pasar nada en el escenario”.