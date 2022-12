Bajan las limpias y compra de amuletos en el mercado Jáuregui

diciembre 30, 2022



Ariadna García/Xalapa, Ver. Amuletos para la buena suerte y la abundancia, así como las limpias es lo que más buscan los xalapeños para terminar el año y recibir al 2023.

Candelario, conocido como Canelo, en la tienda «Su amiga la güera» del mercado Juaregui dijo que ahora la gente busca más tener dinero que suerte en el amor.

«Comparado con otros años sí se ha mostrado un poco más bajo, pero ahí va. No podemos hablar de incremento, quizá se está manteniendo, la gente no viene como antes a buscar. Ahora vienen principalmente por motivos económicos, no amoroso», dijo.

Explicó que este el 31 de diciembre el día que la gente más acude a realizarse alguna limpia o realizar un ritual. Recordó que en años anteriores han realizado hasta 50 limpias y esperan que esta vez por lo menos se mantenga, lo que se ve difícil.

«La limpia la tenemos en 350, ahorita en esta fecha la bajamos a 250, ahorita la gente pide más dinero y salud principalmente».