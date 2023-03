Balacera en Matamoros deja al menos una mujer muerta

marzo 3, 2023

Un enfrentamiento entre civiles armados en Matamoros, Tamaulipas, dejó como saldo, presuntamente, a una mujer sin vida, luego de que la alcanzara una bala perdida, así como el choque de dos vehículos particulares que tampoco estaban involucrados en los hechos.

De acuerdo con los primeros reportes, este viernes a mediodía se registró una persecución entre dos camionetas, donde se escucharon detonaciones de arma de fuego. Presuntamente, al llegar a la calle Lauro Villar, en la colonia Modelo, se generó un choque entre dos vehículos ajenos a los hechos.

⇒ Tras estos hechos, al lugar arribaron elementos de seguridad federales y estatales (Sedena, Semar, Guardia Nacional, Guardia estatal y las Fiscalías federal y estatal), quienes realizaron recorridos por toda el área urbana y sus inmediaciones para proteger a la ciudadanía.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas confirmó, en un boletín, que en la última hora se han generado dos balaceras en la ciudad de Matamoros, las cuales han dejado como saldo personas sin vida y lesionados, aunque no precisó el número.

“La Secretaría de Seguridad Publica Estatal, informa a la población de Matamoros, que durante la última hora se han suscitado dos incidentes armados entre personas civiles no identificadas, lamentando pérdidas de vidas humanas y lesionados. Se está corroborando la exactitud de las bajas a la población“.

Asimismo, la dependencia estatal recomendó a la población mantenerse en sus casas para no exponer su integridad, mientras que a los padres de familia les están indicando no llevar a sus hijos a la escuela, “la Secretaría de Educación coordinará que no haya problema por sus ausencias”.