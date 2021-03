“Basta de quejas y lloriqueos”: Bolsonaro, tras polémica por muertes

marzo 5, 2021

Ciudad de México. Después de dos días consecutivos con récord de muertes diarias por coronavirus y con gran parte de Brasil en colapso hospitalario, toque de queda y restricciones, el presidente Jair Bolsonaro dijo hoy a los ciudadanos que dejaran de “lloriquear” y siguieran adelante.

Durante la ceremonia de inauguración de un tramo de una línea ferroviaria en el estado de Goiás y ante productores rurales, vinculó el distanciamiento social sugerido por científicos y ejecutado por la mayoría de los gobiernos del mundo con la cobardía y el temor.

“Ustedes no se quedaron en casa. No se acobardaron. Hay que enfrentar los problemas. Basta de caprichitos, de quejarse todo el tiempo. ¿Hasta cuándo van a seguir llorando? Obvio que hay que respetar a los más viejos, a los que tienen comorbilidades ¿A dónde irá Brasil si paramos? La propia Biblia dice en 365 pasajes que no hay que temer”, sostuvo el mandatario.

La aguda segunda ola en Brasil ha provocado nuevas restricciones en la capital, Brasilia, y en San Pablo, la ciudad más grande del país. El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, anunció hoy un toque de queda nocturno en toda la ciudad y un cierre más temprano de los restaurantes.