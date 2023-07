Batres destaca reducción de feminicidios en más de 20% en la CDMX

julio 26, 2023

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Al encabezar el informe mensual de la Alerta por Violencia contra las Mujeres y la conmemoración del Primer Aniversario de la Línea SOS Mujeres *765, el Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, destacó la reducción en los índices del delito de feminicidio; el cual registró una baja de 26 por ciento del año 2020 a 2023, y agregó que se mantendrá el trabajo para fortalecer los derechos a una vida libre de violencia de las niñas y mujeres en la capital.

«Todo este conjunto de acciones detonadas por la Declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres en la Ciudad de México el 25 de noviembre de 2019, han permitido lograr un objetivo: la Ciudad de México disminuyó el índice de feminicidios con el trabajo de todas las instituciones que confluyen en la Alerta de Género. (…) Vamos a seguir trabajando para que cada agresor de una mujer reciba el castigo ejemplar que merece. Pero también vamos a seguir trabajando para hacer una labor que es aún mucho más complicada, mucho más compleja, más lenta, pero más efectiva que cualquier castigo, que es cambiar la cultura, la forma de pensar, la forma de ver las cosas, la forma de ver las relaciones entre las mujeres y los hombres”, señaló.

Durante el informe realizado en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”, el mandatario capitalino entregó reconocimientos a operadoras de la Línea SOS Mujeres *765, así como a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina, por la asesoría y atención especializada a mujeres víctimas de violencia.

«Por ello, decimos gracias a las LUNAS, gracias a las Ateneas, gracias a las fiscales, gracias a las médicas, gracias a las operadoras del C5, gracias a todas las compañeras de las diversas instituciones públicas y también de las organizaciones sociales y organizaciones civiles que colaboran con estas instituciones. (…) Sin duda, nos sentimos contentas, contentos con las tareas que se han realizado, pero no nos vamos a sentir plenamente satisfechos hasta lograr la total erradicación de la violencia en contra de las mujeres en la Ciudad de México», mencionó.

Martí Batres, también destacó las leyes progresistas y de avanzada que se han impulsado en la Ciudad de México, algunas de ellas, replicadas en el país, como la Ley Olimpia, la Ley Íngrid, el Banco de ADN, el registro de agresores sexuales para diligencias judiciales, la Ley “El agresor sale de casa”; además de las obras de infraestructura en vía pública como los Senderos “Camina Libre, Camina Segura” que este año sumarán 900 kilómetros intervenidos.

«Pero también es necesario lograr el otro objetivo: educar a los hombres para que sean hombres y no machos. (…) Las mujeres no son propiedad de los hombres, las mujeres no son propiedad de nadie, las mujeres no son objetos, las mujeres son libres y tienen el derecho a vestir como quieran, a pasear a la hora que quieran, a platicar y reunirse con quien quieran y a crear en la vida como quieran”, expresó.

Por su parte, la fiscal general de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, destacó que a la reducción del 26 por ciento en feminicidios, se suma la vinculación a proceso de 11 mil 920 agresores de mujeres, entre el 1 de enero de 2019 al 15 de julio de 2023, y la imputación en promedio de 147 agresores por mes en 2019 a 252 en lo que va del presente año.

Agregó que ya se encuentran en funcionamiento la Unidad de Medidas de Protección, enfocada al cuidado de mujeres y niñas víctimas de violencia; la Agencia Especializada en Violación; y la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales para Estudiantes.

«Queremos que todo el mundo entienda que la violencia contra las mujeres no es normal; queremos que la sociedad, los medios, las universidades, los trabajadores, los empresarios, todos los sectores sociales se comprometan a combatir la violencia de género en el ámbito que les corresponda, porque en la medida que todas y todos nos involucremos en esta gran tarea, lograremos transformar el futuro de las mujeres y niñas de nuestra gran ciudad», indicó.

La secretaria de las Mujeres (SEMUJERES), Ingrid Gómez Saracíbar, subrayó que a un año de funcionamiento, la Línea SOS Mujeres *765, ha atendido 89 mil 389 llamadas, de las cuales 76 mil 257 requirieron el envío de una unidad de la policía o servicio de paramédicos; 13 mil 132 fueron para orientación; 55 mil 703 requirieron canalizaciones a las Unidades Territoriales de Atención y Prevención de la Violencia de Género, “LUNAS”, a los Centros de Justicia para Mujeres o al Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia en la Ciudad de México. Además, se han abierto 3 mil 285 carpetas de investigación; y se logró la detención de 3 mil 592 agresores.

«Y en este rubro, identificamos 3 mil 170 casos de riesgo alto y crítico que fueron trasladados para su atención especializada a las LUNAS. Hay que decir que, de estos casos, 359 fueron casos de riesgo de violencia feminicida, que se suman a los casos que cotidianamente estamos atendiendo en la Secretaría de las Mujeres a través de nuestras LUNAS en las 16 Alcaldías», informó.

La subsecretaria de Desarrollo Institucional en la SSC, Marcela Figueroa Franco, apuntó que a la fecha van 9 mil 044 elementos capacitados en materia de perspectiva de género, de los cuales 3 mil 163 cadetes recibieron capacitación en su formación inicial; 4 mil 630 policías en su formación continua; y mil 251 en formación especializada; además, se fortalece el trabajo en la Unidad Especializada de Género.

«Los resultados de la Unidad Especializada de Género han sido contundentes. Se han recibido un total de mil 133 quejas desde su apertura en diciembre de 2019 y derivado de la atención e investigación sobre las mismas, se han sancionado a un total de 418 policías, de los cuales, 156 han sido destituidos”, detalló.

El coordinador general del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), de la Ciudad de México, Juan Manuel García Ortegón, habló de la atención especializada que se brinda en la Línea SOS Mujeres *765 o el 911.

«En la Línea SOS Mujeres, se atiende todo tipo de violencia contra las mujeres, es decir, va desde la física, psicológica, económica, entre otras. Es así, que cuando se llama al *765, las operadoras cuentan con las herramientas para orientar y canalizar, si es necesario, personal jurídico o psicológico”, dijo.