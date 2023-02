Beatriz Gutiérrez Müller visita Veracruz 

febrero 28, 2023

Lizbeth Inclan | Veracruz, Ver.- La mañana de este martes Beatriz Gutiérrez Müller visitó el Puerto de Veracruz para supervisar los avances del Programa Nacional de Fomento a la Lectura.

El evento «Fandango por la Lectura» se realizó en la fortaleza de San Juan de Ulúa y estuvieron presentes el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, autoridades estatales y municipales, el embajador de Rumanía, así como el actor Dámian Alcázar.

En el caso de Veracruz se implementa la brigada de «Mujeres Insurgentes» que se impulsa desde la Secretaría de Educación para que todos los municipios cuenten con libros.

Con dicho programa se busca llevar la lectura a través de bibliotecas principalmente en comunidades.

En el evento también estuvieron presentes estudiantes de diferentes secundarias de Veracruz quienes realizaron lecturas de textos culturales e históricos.

Por su parte, la esposa del presidente de México, Beatriz Gutiérrez Müller invitó a los jóvenes estudiantes a que se acerquen a la lectura.

«Pero cuando entre a la secundaria y le di seguimiento a palabras extrañas motivada por un profesor y me acerque a los diccionarios, porque siempre decía ese profesor, no continúen una lectura si hay una palabra que no entiendan, se levantan, van por el diccionario y buscan la palabra que no entiendan, es una forma de entender la trama y el pasaje y entonces se puede decir que la lectura, los diccionarios arios a la fecha son una de mis grande pasiones, de otras lenguas, antiguos,el tesoro de Covarrubias el primero en lengua castellana, formidable» platicó Beatriz Gutiérrez.