Bebé de dos meses inconsciente; padre la habría golpeado

diciembre 18, 2022



Lizbeth Inclan/Veracruz,Ver.- Una bebé de dos meses de nacida internada en el hospital Infantil de Veracruz, se encuentra grave de salud, luego de ser golpeada presuntamente por su padre, el pasado jueves 15 de diciembre.

Ariadna, la madre de la menor, narró que se encontraba amamantando a su bebé, que estaba llorando pues aún tenía malestares ya que había presentado resfriado.

En ese momento, Ismael «N» tomó a su hija, la puso boca abajo sobre la cama y la hundió, poniendo todo su peso sobre su espalda, de acuerdo a Ariadna, escuchó que el cuerpo de la bebé tronó en ese momento.

La agresión ocurrió el pasado jueves en el municipio de Boca del Río. Sin embargo, debido a amenazas por parte de su pareja, la joven madre llevó a la bebé al hospital hasta el siguiente día.

Se trata de la segunda agresión en contra de la menor, pues a los 27 días de nacida, el papá le dio una cachetada porque no dejaba de llorar.

Ariadna tiene miedo de que su pareja quiera agredirla, pues desde el inicio de la relación fue víctima de violencia.

«Nosotros fuimos el jueves por la mañana con mis suegros y mi suegro me dijo que la niña estaba pálida, que estaba amarilla, la niña hacía sus ojitos bien feo, se quejaba mucho, su pechito lo tenía alzado y su pancita sumidita, le faltaba el aire, entonces él se fue el jueves a trabajar y yo me salí, agarré toda la ropa de la niña […] él a veces pensaba que yo me iba a otro lado, mi suegra me dio $100 y yo saqué los papeles de la niña, pero él me rompió todos los papeles, el acta en donde ella nació, entonces yo quiero recuperar los papeles porque me los están pidiendo, no tengo ni un papel, me dicen que no tengo ni un papel para comprobar que ella es mi hija, tengo que sacar ese papel», acusó la joven madre.

La bebé es reportada como grave por las lesiones, además, fue intubada debido a que se encuentra inconsciente.

Ariadna, además enfrenta los ataques de las personas por medio de las redes sociales, quienes la acusan de no haber actuado a tiempo.

Aunque ya puso la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, teme por su vida.