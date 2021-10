Beesano, un emprendimiento que impulsa el consumo de miel y el cuidado de la abeja

octubre 11, 2021

Eda Sentíes/Veracruz.- Acababa el 2019 cuando Mercedes Lagunes Calderón inició su empresa Beesano elaborando productos con miel de abeja. Su padre, apicultor, le dio la idea y la propuesta para levantar el negocio que ya tenía desde antes, pero ella pensó en que su emprendimiento tenía que ir más allá de las ventas y decidió que además debía compartir todas las bondades de la colmena y la importancia que tienen las abejas para el medio ambiente y para el ser humano.

El nombre “Beesano” es un juego de palabras en el que se fusiona la palabra abeja en inglés con la palabra sano y es que su emprendimiento busca llenar tu alacena de productos puros y saludables y reinventar tu botiquín de medicinas con productos hechos a base de ingredientes naturales.

“La idea surge por parte de mi papá que es apicultor y tenía su propia línea de productos, pero su negocio estaba un poco descuidado y comencé a interesarme después de ver todas las propiedades y de experimentar las bondades de los productos de la colmena y dije no es posible que estemos desaprovechando todo esto y me parece increíble que haya personas que no saben la importancia que tienen las abejas y creo que es buena idea vender esos productos, pero al mismo tiempo involucrar a la gente en el tema de las abejas”, dijo.

Contar con el acompañamiento de su padre le facilitó en un inicio las cosas, pero cuando el emprendimiento comenzó a tomar vuelo los obstáculos fueron apareciendo y es que como todo emprendedor Mercedes tuvo que aprender temas de administración, finanzas, publicidad, diseño, mientras atendía más y más de las abejas.

“Prepararme ha estado cañón, hasta ahora me sigo preparando, pero sí tuve que aprender, también sobre otros temas que uno ignora en cuanto s un negocio exitoso, hay muchas cosas detrás de, es difícil aprenderlo todo, hay personas están emprendiendo y que tienes que hacerla de todo, tienes que ser la persona de la publicada, la que diseña, la que administra, la que entrega, la cara del proyecto, tienes qu hacer muchas cosas dependiendo del giro y en mi caso son bastantes”, comentó.

Los obstáculos han cambiado a lo largo de estos casi dos años, pero asegura que el mayor obstáculo en el sueño de emprendimiento es ella misma y romper las barreras mentales que puede tener, pero afirma que esto, sin duda, le ha dado forma a su empresa y a su yo emprendedora.

“ Lo que más trabajo me ha costado ha sido delegar, que alguien venga a meter su cuchara en mi sopa, pero poco a poco lo voy haciendo siendo cuidadosa con quien te rodeas”.

Mercedes tiene una lista larga de las satisfacciones que le ha dado Beesano, pero la más importante es el orgullo que ha generado para ella y para sus seres queridos el despegue y éxito de esta idea que se construyó en familia.

“Las satisfacciones que he tenido vienen cuando tengo una idea y esa idea se materializa y es justo como pensé a pesar de todos los obstáculos que han habido en el camino. También me da satisfacción que mi familia este tan felices como yo de lo lejos que ha llegado este pequeño negocio”, dijo.

A sus 30 años, Mercedes ha roto muchas barreras y miedos y alienta a otros a hacer lo mismo.

“A las mujeres, los jóvenes y cualquier persona que quiere emprender yo le diría que lo intente, que habrá momentos difíciles y querrás decir ya hasta aquí, me retiro, pero que otras cosas te van a demostrar que estás haciendo lo correcto y eso te dará la energía para seguir”, comentó.

Jarabes, confitería funcional, miel pura, linimentos útiles contra el reumatismo, enfermedades respiratorias y hasta bucales son solo algunos de los productos que Beesano elabora con los productos de la colmena y que están disponibles en su página de Instagram beesano.mx