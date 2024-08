‘Beetlejuice Beetlejuice’ inaugura el Festival de Cine de Venecia

agosto 28, 2024

CIUDAD DE MÉXICO.- La 81ª edición del Festival de Cine de Venecia arrancó con el estreno mundial de Beetlejuice Beetlejuice, secuela de la exitosa cinta de los 80 dirigida por Tim Burton.

Durante la presentación de la película, Tim Burton ha asegurado que este filme se trata de un trabajo que ha sentido de una manera personal y real y que llega después de unos años en los que se vio “desilusionado” con la industria cinematográfica.

“Siento que me había perdido un poco y esta película ha sido reenergizante para mi (…), me ha hecho darme cuenta de que la única manera de tener éxito es hacer lo que me gusta”, ha asegurado el director.

Burton no quería hacer “una gran secuela” sino algo personal y ni siquiera vio la película original para prepararse. “Realmente está hecha con el mismo espíritu que la primera”, subrayó.

En esta secuela, Michael Keaton vuelve a encarnar al mítico fantasma y Winona Ryder a Lydia, aunque ahora se suman personajes nuevos como Astrid, su hija adolescente y a la que da vida la actriz Jenna Ortega.

Durante la presentación de Beetlejuice Beetlejuice, este miércoles en Venecia, Winona Ryder aseguró que volver a trabajar con Tim Burton y repetir personaje ha sido una de las mejores experiencias de su carrera.

“Tengo suerte de haber participado en esta película que me ha encantado. Fue muy emocionante volver a estar juntos e interpretar al mismo personaje. Todos teníamos una sensación de seguridad de Tim Burton mientras trabajábamos pero al mismo tiempo nos sentíamos muy libres”, explicó la actriz.

Asimismo, Jenna Ortega, que ya ha trabajado con Burton en la serie Merlina, explicó que para preparar su personaje trabajó muy duro estudiando a Ryder y así conseguir ser “una auténtica hija” de Lydia.

Por su parte, Michel Keaton bromeó con lo que ha madurado su personaje respecto al filme original, confesando también su entusiasmo por volver a trabajar con Tim Burton. “Hay muy pocas ocasiones de hacer algo que sea cien por cien original y único”, dijo.