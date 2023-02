Bella Ramsey responde a los ataques homófobos hacia ‘The Last of Us’

Bella Ramsey responde a los ataques homófobos hacia ‘The Last of Us’

febrero 14, 2023

Ninguna serie ha dado tanto de lo que hablar durante estas últimas semanas como The Last of Us. Muchas veces ha sido para alabar esta adaptación del popular videojuego, pero también ha recibido ataques muy duros, sobre todo hacia su tercer episodio. Bella Ramsey, actriz que da vida a Ellie, se pronuncia al respecto.

Bella Ramsey ha destacado en una entrevista concedida a GQ que no le preocupan demasiado esos ataques y que a ese tipo de espectador no le va a quedar otra que acostumbrarse a que la serie no va a echarse atrás en ese tema.

“No me preocupa mucho. Sé que la gente va a pensar lo que quiera pensar. Pero van a tener que acostumbrarse. Si no quieres ver el show porque tiene historias gays, porque tiene un personaje trans, ese es tu problema, y tú te lo pierdes. Nada de eso me va a asustar”.

Además, Ramsey también reveló que había tenido la oportunidad de estar en la sala de guionistas que ya trabaja en la ya confirmada segunda temporada de The Last of Us y que todo apunta a que va a ser muy fiel al segundo videojuego, especialmente en todo lo relacionado con el contenido LGBTIQ.

“Ha sido genial oírlos hablar de ideas. He visto bastante gameplay del segundo juego, sólo por curiosidad. Creo que lo más probable es que la serie vuelva a seguir el argumento de los juegos. No creo que haya mucha necesidad de rellenar huecos”, comentó Ramsey.

No solamente la serie adaptó y profundizó en la historia de Bill y Frank, una pareja homosexual, sino que próximamente contará también la relación de la propia Ellie con otra joven. Tal como en los juegos, el show presentará a la protagonista como lesbiana.

Lo más probable es que el show no haga más que seguir con esa representación de personajes queer incluso más allá de los primeros nueve episodios que conforman su primera temporada.